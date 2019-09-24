أزياء 2020 للمحجبات من أسبوع الموضة في ميلان للأزياء الجاهزة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - من اليوم الأول وقد حقق أسبوع الموضة بميلانو جذبًا عاليًا لكل المهتمين بعالم الموضة والأزياء، بخاصة وجود هذا التنوع الكبير في التصميمات المختلفة المتعلقة بكل دار، بالإضافة إلى طريقة العرض التي جذبوا بها الجمهور، مثل الأسلوب التشويقي الذي اتبعته دار غوتشي Gucci للعارضات على الممشى الكهربائي، ثم ننتقل إلى أجواء السفاري والترحال وسط الغابات بعروض Dolce & Gabbana.



وكالعادة أحببنا أن نرصد لكِ أول التصميمات المحتشمة التي تناسب الصبايا المحجبات بشكل خاص، وفتياتنا بالعالم العربي، لتختاري منها ما يناسب ذوقكِ من مجموعات ربيع وصيف 2020 للأزياء الجاهزة.



الجمبسوت الواسع المستوحى من أجواء السفاري بعروض Dolce & Gabbana

الجمبسوت الواسع المستوحى من أجواء السفاري بعروض Dolce & Gabbana





هذه القطعة شاهدناها الربيع الماضي، ولكنها ستكون بلمسة منعشة أكثر في صيف وربيع 2020، مع الجمبسوت من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، وحقيبة الخصر المميزة من دار الأزياء، مع تصميم مريح وعملي للصبيّة المرحة.





فساتين ميدي طويلة بسيطة وهادئة على طريقة Gucci

فساتين ميدي طويلة بسيطة وهادئة على طريقة Gucci





أما أزياء غوتشي هذا العام، فكان هناك الكثير منها ذو الطابع الهاديء والمترف، بخاصة الفساتين الميدي الطويلة، التي شاهدنا الكثير منها على منصة العرض، كالفساتين السوداء مع الكشككة على الصدر، وأحذية غوتشي اللامعة، والقفازات بالدرجات الفاقعة للمسة مترفة.





المعاطف الصيفية اللامعة من جورجيو آرماني

المعاطف الصيفية اللامعة من جورجيو آرماني





شاهدنا العام الماضي كم هيمنت موضة معاطف الترينش الصيفية بعالم الموضة، أما هذا الموسم فاختيار المعاطف الصيفية سيكون أكثر فخامة وترفًا، كالمعاطف اللامعة بعروض Giorgio Armani، بدرجات الازرق الزهري الذي يمنح المرأة اطلالة أنثوية وجذابة، وهو ما يناسب المحجبات كثيرًا مع البناطيل القماشية الضيقة، بتصميماتها المختلفة.

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فساتين الشبكية من Marni

فساتين الشبكية من Marni





يبدو أنّ موضة الشبكية سوف تستمر معنا لموضة ربيع 2020، ولكنها في هذا الموسم سوف تكون أكثر جنونًا وحيوية، كالفساتين الشبكية الطويلة من مارني، مع الألوان الزاهية ورسومات الورود بالخيوط الملونة.



بهذا الألبوم إليكِ أزياء 2020 للمحجبات من أسبوع الموضة بميلانو للأزياء الجاهزة.

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