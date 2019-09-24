فيديو.. شيرين عبدالوهاب تقبل يد زوجها على المسرح: مثقف وبيعرف يتكلم

"أنا بستسمحه أنه يجي.. جوزي بيعرف يتكلم"، هكذا استدعت شيرين عبدالوهاب زوجها الفنان حسام حبيب إلى المسرح خلال مشاركتها في إحدى الحفلات الغنائية في السعودية، لمساعدتها في الحديث عن الوطنية.

"قبلة" من شيرين على يد زوجها، كانت أبرز مشاهد هذا اللقاء على المسرح، بعد أن وصفته بأنه يعرف كيف يتحدث، ومثقف.

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صعد حسام إلى المسرح وبدأ الحديث وقال، "إحنا بنعتبر السعودية بلدنا التاني، وده عيدنا أحنا الوطني"، وأضاف، "ربنا ينصرنا دايما وينصر أهل السعودية"، ووجه الشكر إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي.

انهارت شيرين عبدالوهاب باكية من وقع كلمات زوجها، حيث قالت، "إحنا لينا كبير وبنحترمه، ربنا يحمي بلدنا وكل البلاد يا رب"، واستكملت حفلها الغنائي.

وكانت شيرين أقامت حفلها الغنائي في مدينة جدة، في العيد الوطني السعودي، وخلال ذلك وجهت رسالة محبة وامتنان وشكر لكل من مصر والسعودية.