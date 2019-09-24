دولتشي آند غابانا تنضمّ لجورجيو أرماني وفيرساتشي وتحوّل مدرج ربيع 2020 إلى غابة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عجائب الأرض الطبيعية هي بالتأكيد من أكثر المواضيع المتداولة في مجموعات كبرى دور الأزياء لربيع 2020.

من فيرساتشي إلى جورجيو أرماني، انضمّت علامة دولتشي إند غابانا إلى القافلة، والتي قدّمت مجموعتها في اليوم الختامي لأسبوع الموضة في ميلانو، وحوّلت دولتشي آند غابانا قاعة المتروبوليت إلى غابة، حيث زيّنت مساحات خضراء أطراف القاعة إلى جانب أشجار التخيل العملاقة وسجادًا مطبّعًا بطبعة النمر، و كان الموضوع العام هو رحلات السفاري.

وقدم دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا على المدرج 120 إطلالة أنيقة، وافتتحا العرض بتشكيلة من البدلات العسكرية باللون الكاكي المزخرفة بنقوش النمر، وغيرها من الطبعات الحيوانية.

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وظهرت مجموعة متنوّعة من الطبعات المستوحاة من الغابة في جميع أنحاء المجموعة، بما في ذلك أوراق النخيل، والأزهار الاستوائية، والأناناس، وجوز الهند، وحتى الآلات الموسيقية من غرب أفريقيا.

كان اللعب على الملمس جوهر الإطلالات، فعلى سبيل المثال، قام المصمّمان بتنسيق توب حريري مع شورت منمّق بالترتر، كما صُنعت مجموعة من القطع من القشّ والرباط الخشن والرافية.

وكالعادة مجموعة دولتشي إند غابانا، لا تكتمل بدون الإطلالات السوداء الكاملة، حيث قام الثنائيّ بتنسيق العديد من الأنماط والزخارف الجذابة على المدرج مع قطع داكنة أكثر نعومة بشكل متقطع طوال فترة العرض: الفساتين الضيقة المنحوتة، القطع المنفصلة الشفافة، وقطع الدانتيل الصقلي بالطبع.