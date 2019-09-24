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القبض على إيطالي حاول تزويج ابنته قسرا من أجل حفنة من الأموال

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تجرد أب من المشاعر وأجبر ابنته على الزواج بمن يكبرها بسنوات عديدة، للحصول على مبالغ مالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "البيان"، اعتاد والد الفتاة وهو من أقليات الغجر العرقية في إيطاليا على ضربها واحتجازها لرفضها الزواج، لرغبتها في استكمال مشوارها التعليمي، وهربت الفتاة بعد ذلك مع صديق لها وقام والدهما بالإبلاغ عن اختطافها.

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وألقت الشرطة الإيطالية، أمس، القبض عليه لقيامه ببيع ابنته للزواج مقابل مبلغ من المال لم يجري تحديده.

وقالت الشرطة إن اعتقال الرجل يعد أول عملية اعتقال وفقا لقانون جديد جرى تمريره في يوليو الماضي لمكافحة العنف ضد النساء، ويضم فقرة محددة ضد الزواج القسري.

 

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