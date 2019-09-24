ممثلة أمريكية تروي تفاصيل الاعتداء عليها خلال طفولتها في كتاب

طفولة قاسية عاشتها الممثلة الأمريكية ديمي مور، صاحبة الـ56 عامًا، حيث تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل رجل مسن حينما كانت في الـ15 من عمرها.

روت ديمي تفاصيل تعرضها للاعتداء خلال كتاب من تأليفها، يحمل اسم"إنسايد أوت"، بدأت سرد أحداثه منذ انفصال والديها، وانتقالها للعيش مع والدتها وزوجها اللذين كانا من مدمني الكحول، بحسب "سكاي نيوز".

ودأبت فرجينيا كينج، والدة ديمي على اصطحابها إلى الحانات لأجل جذب انتباه الرجال، وفي إحدى المرات، عادت الصغيرة ووجدت رجلا مسنا في البيت وهو ينتظرها، ولم يغادر إلا بعدما اعتدى عليها جنسيا.

وبعدما انتهى الجاني من اغتصاب الفتاة القاصر، وجه لها سؤالا على نحو مستفز: "كيف تشعرين وقد باعتك والدتك مقابل 500 دولار".

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وحين سئلت صاحبة كتاب "إنسايد أوت" بشأن ما إذا كانت تعتقد في قرارة نفسها بأن والدتها قد قامت فعلا ببيعها، حتى تتعرض للاغتصاب مقابل بعض المال، حاولت مور أن تلتمس عذرا لوالدتها.

"لا أعتقد أن الأمر كان بمثابة صفقة صريحة بينهما"، هكذا علقت ديمي على بيع والدتها لها للرجال مقابل الأموال، وتابعت:" قضيت مرحلة طفولتي في وهم لاعتقادي أن زوج والدتي هو أبي، لكم ما إن عثرت على شهادة الميلاد وأنا في الـ13 عامًا، حينها كانت الحقيقة الصادمة لي".

وحين كانت الممثلة في سن الثانية عشرة، حاولت والدتها أن تنتحر، لكن الابنة الصغيرة استعملت أصابعها، وقتئذ، حتى تستخرج الحبوب التي تناولتها الأم "لقد حدث ذلك عدة مرات".

ورغم الطفولة القاسية، تصالحت الممثلة مع والدتها قبل أن ترحل عن الحياة في عام 1998.