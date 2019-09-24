طرق بسيطة ومبتكرة للاستفادة من بقايا الطعام.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تعاني الكثير من ربات المنازل من تراكم مخلفات وفضلات الطعام، داخل الثلاجة وفي المطبخ، ما يزيد من الفوضى داخل المطبخ، وفقًا لـ"24" الإماراتي.

ومن هذا المنطلق؛ أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا أونلاين"، مجموعة من الطرق البسيطة للاستفادة من بقايا ومخلفات الطعام، على النحو التالي:

1- الليمون والبرتقال والخيار

يمكن الإفادة من قشور الليمون والبرتقال في صنع بعض المربات لذا يُنصح بعدما التخلص منها، أما قشور الخيار فيمكن تنظيفها واستخدامها في صنع السلطة.

2- بقايا الخضار الورقية

إن لاحظت بأن الخضار في الثلاجة على وشك أن يفسد، فيمكنك استخدامه على الفور في إعداد بعض السلطة، إلى جانب وجبة من البيض المسلوق أو أي طبق آخر.

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3- الموز

إن بدأ لون الموز يتحول إلى اللون البني الغامق، فهذا يعني أنه على وشك أن يفسد، وهنا يمكنك صنع عصير الموز والحليب والاحتفاظ به في الثلاجة. كما يمكنك استخدام الموز في صنع الآيس كريم.

4- الكمثرى والتفاح والتوت

قطعي ما تبقى من الكمثرى والتفاح والتوت وضعيها في عبوة زجاجية ومن ثم ضعي بعض لبن الزبادي وامزجيه مع الفاكهة جيدًا، وستحصلين على وجبة لذيذة.

5- الخضروات

يمكنك صنع حساء مميز من بقايا الخضروات المتنوعة، وإضافة التوابل المفضلة لديك، وستحصلين على وجبة غنية وشهية.