اللوجو يزين معطف البونشو في الخريف والشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يزين اللوجو معطف البونشو في خريف وشتاء 2019/2020 ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن البونشو يزدان هذا الموسم بشعارات الماركات العالمية مثل Fendi و Gucci وBurberry وStella Mccartney.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البونشو المزدان باللوجو يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز أو سروال جلدي أو فستان.

جدير بالذكر أن البونشو هو معطف يمتاز بطابع عملي للغاية؛ حيث إنه عبارة عن قطعة كبيرة من الصوف يتم لفها حول الجسم للشعور بالدفء والحصول على إطلالة جذابة.