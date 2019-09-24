خطوات وضع الكونتور

الكونتور هو عبارة عن تكنيك جديد أصبح يستخدم في المكياج، هدفه تحديد خطوط الوجه، إبراز مناطق وتصغير أخرى، لذا يجب وضعه بخطوات وطريقة معينة، ويقدم موقع "هن"، تلك الخطوات بحسب موقع مجلة "ELLE"، المتخصصة في الموضة والمرأة.

الفاونديشن

ستحتاجين للكريم الأساسي العادي الملائم للون بشرتك، مع ظلال أغمق من لونك، وأخرى ذات لونين أفتح، ويمكنك استخدام أطراف الأصابع أو فرشاة الكابوكي، لوضع الكونتور على البشرة.

حددي وجهك

إذا كان لديك جبهة كبيرة، استخدمي اللون الغامق على طول خط الشعر لتصغيرها.

لإظهار عظام الخد، ابحثي عن الجزء المجوف بوضع أصابعك على جانبي وجهك، وحيث تشعر أنه يغطس أسفل العظام، ضعي أعلى المكانالكونتور الغامق مباشرة.

عند الأنف، يمكنك رسم خطوط أضيق قليلا على الحافة لتصغيرها، أو يمكنك شد خط حتى الحاجب إذا كان لديك أنف قصير.

المزج

الخطوة 2: امزجه"خذ خلاطًا رطبًا للتجميل ، ثم انقر فوق منطقة اللون المحيطي ، وادمجها في الأساس الأساسي الخاص بك.

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اضغطي في حركات دائرية صغيرة باستخدام الطرف الأكبر والمستدير من beautyblender لأنه يحتوي على مساحة أكبر.

ولكن للحصول على تفاصيل مثل جوانب الأنف، استخدمي يديك.

الهايلايتر

ركزي عصا كريم الأساس الفاتح والأخف تحت عينيك.

وضعي قليل من الهايلايتر ، فوق عظمة الوجنتين، مع القليل في وسط الجبهة وعلى الذقن وأعلى الأنف.

البودر

أخيرا يجب وضع لووز بودر لها لون خفيف جدا، أو شفافة تغطي الوجه كله، وذلك لتثبيت كريم الأساس.