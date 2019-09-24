كرانيش وفيونكات.. إطلالات غريبة في حفل توزيع جوائز الإيمي

أقيمت، أمس، فعاليات، حفل توزيع جوائز الإيمي في دورته الـ 71 لعام 2019، وسط حشد كبير من صناع السينما، وذلك على مسرح Microsoft بـ لونس أنجلوس، وعلى الرغم من استطاعة العديد من النجمات، خطف الأنظار حولهن فور وصولهن، إلى أن ظهرت العديد منهن بإطلالات تبدو غير موفقة، كانت الأكثر غرابة وإثارة.

فاستطاعت النجمة العالمية، لتاراجي بي هينسون، لفت الأنظار إليها بسبب إطلالتها غريبة ومثيرة إلى حدًا ما.

فظهرت بفستان من تصميم "فيرا وانج"، شفاف تمامًا كشف عن جسدها، كما جاء مفتوح من جهة الصدر، ومنتصف ساقيها.

وتميز باللونين الأحمر من أعلى، والروز من الأسفل، مع سلسلة بسيطة، وشعر قصير.

أما كيندال جينير، فارتدت فستان من ريتشارد كوين، منقوش بالورود الكبيرة الحمراء، أظهر طول قامتها بشكل مٌبالغ فيه، مع "بليرو" جلد باللون الأسود، كما اعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة للغاية، بدت وكأنها أطول مدعوة بين الحضور.

وارتدت الفنانة، جريتا لي، فستان فسفوري باللون الليموني، مكون من قطعتين، "جيب" و"هاف ستوميك" حيث جاء من الستان المنفوش قليلًا واللامع.

وارتدت إيمي أدمز، فستان أسود شفاف، أشبه بالعباءة، حيث جاء واسع وفضفاض، وأسفله بطانة باللون النحاسي، وله فتحة صدر v.

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وحضرت النجمة زوي كازان بفستان من "غوتشي"، بتصميم غريب للغاية، حيث احتوى على 3 ألوان، جاء الفستان باللون الأسود، مع عدة كرانيش، وفيونكة كبيرة بمنتصفه بلوني الكرال، والمارون.

وظهرت غواندلين كريستي، بفستان يشبه القفطان المغربي، من "غوتشي".

وبفستان أبيض، مليئ بالألوان والنقوشات والرسومات الملونة، ظهرت النجمة العالمية، كاريتش فان هوتن، خلال الحفل، بزي لم يلاءم شكل جسدها،

في حين اعتمدت الفنانة، لافيرن كوكس، على فستان بلوني الأسود، والموف مليئ بالكرانيش والريش، بات مُزعجًا من توقيع "مونساي".

يذكر أن مسلسل "Game of Thrones" حصد جائزة أفضل مسلسل درامي، لهذا العام.