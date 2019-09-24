رالف لورين يُطلق مجموعته المستوحاة من مسلسل "Friends".. إليكِ ثمنها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقتْ دارُ "رالف لورين" مجموعةَ الخريف الجديدة، بالتعاون مع المسلسل الكوميدي العالمي الأشهر "Friends" وذلك بمناسبة مرور 25 عامًا على عرضه.

وعُرضت مجموعة الخريف الجديدة مع خلفيّات مسلسل فريند واستطاعت الشركة أن تجمع بين الطابع الكلاسيكي الخاص بها، ولمحة من حقبة التسعينيات.

وتمّ تطوير مجموعة الأزياء خصيصًا للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للمسلسل، فقد تعاونت العلامة التجارية ومصمم Bloomingdale مع شركة وارنر بروذرز لهذا الخط.

لم يتم اختيار العلامات التجارية لمسلسل فرند بشكل عشوائي، حيث لا ننسى أن راشيل جرين والتي لعبت دورها جنيفر أنيستون عملت في شركة رالف لورين طوال فترة المسلسل كمنسقة أزياء.

وتحتوي المجموعة على معاطف مطبوع عليها نقشات الحيوانات وأحذية من جلد الغزال، ومجموعة من البدل الرسمية، وتنورات قصيرة مطوية، مستوحاة من شخصية راشيل جرين.

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كما تكوّنت المجموعة الخاصة للمرأة العاملة من قطع من مجموعات Polo وLauren Ralph Lauren وتتضمّن بدلات من الصوف وألوان عصرية، بما فى ذلك سراويل من الجلد الأسود، وجيبات متوسطة أو قصيرة من جلد الغزال وجلد منقوشة وسترات من الفرو المخملى والفراء الصناعي.

ليست فقط الأزياء التى تُشبه أزياء العمل لشخصية راشيل جرين، بل أيضًا قام بيت أزياء رالف لورين بتحويل متجره لاستوديو كامل يشبه Central Perk وهو المقهى الذى كان يجتمع فيه أبطال مسلسل Friends، مع الأريكة البرتقالية الشهيرة.

يٌذكر أنّ ثمن القطع يتراوح بين الـ30 والـ3 آلاف دولار أميركي، ويمكن شراؤها من متاجر الشركة، أو عبر الموقع الخاص بها.

وبذلك أصبح لدى عُشّاق مسلسل فرند طريقة أخرى للاحتفال بذكرى مسلسلهم المفضّل.