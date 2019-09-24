طريقة عمل قناع بروتين طبيعي للشعر في المنزل

يتكون الشعر من البروتين، لذلك عندما يصبح الشعر جاف وتالف فغالبًا ما يكون ذلك بسبب نقص البروتين، من ثم فإن تناول نظام غذائي غني بالبروتين سوف يساهم في تغذية الشعر وجعله صحي، لكن يمكنكِ أيضًا الحصول على نتائج فورية إن أردتِ، حيث يساعد استخدام قناع للشعر من البروتين على تغذية شعركِ وترطيبه ليبدو لامعًا وصحيًا.

قناع صفار البيض والزبادي

المكونات

صفار بيضة.

٦ ملاعق كبيرة زبادي.

طريقة التحضير

امزجي صفار البيضة والزبادي في وعاء معًا.

افردي القناع على شعركِ واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة تقريبًا حتى يتسنى للمكونات اختراق نسيج الشعر، وأثناء فرد القناع على الشعر اهتمي بالأطراف.

بينما تضعين القناع على شعركِ يُنصح بارتداء قبعة استحمام فوق رأسكِ.

اغسلي القناع من شعركِ بالماء البارد بعد مرور ٢٠ دقيقة، واستخدمي الشامبو والبلسم كما تفعلين في المعتاد.

قناع الأفوكادو والمايونيز

المكونات

ثمرة أفوكادو ناضجة مقشرة وخالية من البذر.

ملعقتان مايونيز.

طريقة التحضير

اهرسي ثمرة الأفوكادو، ثم ضيفي إليها المايونيز، وقلِّبي المكونين معًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة وسميكة.

ضعي القناع على شعركِ واتركيه لمدة ٣٠ دقيقة تقريبًا.

إذا أردتِ التأكد من تغطية القناع لشعركِ بالكامل، استخدمي مشطًا واسع الأسنان لتمشيط القناع في شعركِ.

بعد ترك القناع على رأسك لمدة نصف ساعة، اشطفيه بالماء البارد الشامبو والبلسم المعتاد لترطيب الشعر.

قناع الجيلاتين

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين.

⅓ كوب من الماء.

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ملعقة صغيرة من عصير التفاح.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

اخلطي الماء والجيلاتين في مقلاة، واحرصي على تقليبهم جيدًا.

سخّني الخليط حتى يصل إلى مرحلة التبخر.

ارفعي الخليط من على النار ثم ضيفي إليه المكونات الأخرى.

ضعي القناع دافئًا على الشعر المبلل بدءًا من الجذور إلى الأطراف واتركيه لمدة من ١٠ إلى ٣٠ دقيقة.

اشطفي القناع جيدًا بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.

لا تستخدمي هذا القناع أكثر من مرة في الأسبوع.

قناع الموز والعسل وزيت جوز الهند

٣ ثمرات موز ناضجة.

ملعقتان كبيرتان عسل نحل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

اخلطي مكونات القناع في الخلاط إلى أن يصبح قوامه كثيفًا وكريميًا.

افردي القناع على شعركِ واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي القناع بالماء الدافئ، والشامبو والبلسم.