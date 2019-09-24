قبل نشوى مصطفى.. فنانات تعرضن للتهديد من قبل مجهولين

"الراجل ده بيهددني، وكتب عنوان بيتي، وواضح إنه بيراقبني، معرفش تبع مين وعملت سكرين شوت لكلامه".. تعليق أرفقته الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على صورة لحساب رجل مجهول يعمل على تهديدها.

لم تدرك الفنانة نشوى مصطفى هوية الرجل المجهول، الذي يهددها، فهي تفاجأت بالأمر، الذي دفعها لتحرير محضر لإثبات الواقعة ومحاولة الوصول إليه، هكذا صرحت لـ"هن"، رافضة الكشف عن تفاصيل الرسائل التهديدية التي تلقتها.

نشوى مصطفى لم تكن الفنانة الأولى التي تلقت تهديدات من مجهولين، فقد سبقها فنانات أخريات تعرضن لموقف مشابه، ويعرض "هن"، أبرزهن في هذا التقرير:

منة فضالي

في مطلع العام الجديد وتحديدًا في شهر يناير الماضي، وقعت الفنانة منة فضالي، في موقف مشابه، فعبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، طلبت الاستغاثة من متابعيها، لمساعدتها إذ أن شخص غريب يطاردها عند منزلها، بحسب وصفها.

وكتبت "منة" ، آنذاك، عبر صفحتها قائلة، "دلوقتي في حد جالي البيت اتهجم علينا والبواب طرده وأنا معرفهوش، وبيجي كل يوم وشكل حد مسلطه عليا، حد يقولي أعمل إيه، ومش عارفة مين ده، شكله غريب ومستنيني تحت البيت، ممكن حد يساعدني".

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وتلقت "منة" عدد من تعليقات متابعيها: "اتصلي بالنجدة" "اطلبي النجدة على طول.. أو لو عندك ضابط صديقك في القسم اللي جانبك".

نيللي كريم

4609 هو رقم البلاغ الذي حررته الفنانة نيللي كريم، بعدما تلقت مكالمات هاتفية من مجهول يدعي بأنه يمتلك محادثات خاصة بها، ويطلب منها مبلغ مالي ويهددها بالإيذاء.

فعلى الفور توجهت نيللي إلى إحدى صديقاتها للذهاب معها إلى مباحث الاتصالات وتحرير محضر بالواقعة، للوصول إلى المجهول الذي يهددها.

نادية الجندي

لم تكن الفنانة نادية الجندي بعيدة عن هذه القائمة التي انضمت إليها، وتحديدًا في العام 2017، إذا أنها تلقت رسالة هاتفية من رقم مجهول يهددها بالانتقام منها، فعلى الفور توجهت "الجندي" إلى الإدارة العامة بمباحث الجيزة لتحرير بلاغ والوصول إلى الشخص الذي يهددها.

وكانت الفنانة نادية الجندي وضعت عائلة الخادمة التي كانت تعمل لديها في دائرة الاتهام، وهو ما تم إثباته بعد التحقيقات التي أجرتها مباحث الجيزة، إذا كان المجهول هو زوج خادمتها.