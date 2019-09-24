طريقة عمل سلطة المكرونة بصوص ألبيستو الإيطالي

تعتبر المكرونة الإيطالية من أكثر الأكلات انتشارا على مستوى العالم، والتي يفضلها الكثير وبخاصةٍ الأطفال نظرًا لمذاقها الشهي. وإليك طريقة عمل سلطة المكرونة بصوص البيستو الإيطالي، على طريقة الشيف" سالي فؤاد". المقادير نصف كيلو مكرونة كوب زيتون كالاماتا مخلي كوب جبنة بارميزان مبشورة نصف كوب زيت زيتون ربع كوب عصير ليمون 4 فصوص ثوم طازجة كوب صنوبر محمص فاتح 2 كوب مكعبات فلفل احمر حلو حزمة كبيرة ريحان اوراق فقط 4 صدور دجاج مخلي Advertisements طريقة تحضير سلطة مكرونة بصوص البيستو الإيطالي - احضري طاسة وضعي بها ملعقة من الزيت ثم ضيفي الدجاج وتبليها بالملح والفلفل. - في الكبة افرمي الريحان ثم ضيفي عليه زيت الزيتون ،فصوص الثوم ،عضير الليمون وافرميهم. - ثم ضيفي الملح والفلفل ،قليل من الصنوبر، قليل من الجبنة البارميزان وافرميهم مرة اخرى. - ضعي المكرونة المسلوقة في طبق ثم ضيفي عليها الفلفل الاحمر المقطع. - ثم ضيفي عليها القليل من صوص الريحان واخلطيهم جيدا. - ضعي الدجاج في صنية الفرن ثم غطيه بالمسطردة والجبنة البارميزان. - ثم ضيفي رشة من البقسماط والقليل من الزيت. - أدخليها الفرن حتى تاخذ اللون الذهبي. - ضعي المكرونة في طبق التقديم ثم ضيفي عليها الزيتون المخلي والصنوبر ثم ضيفي الدجاج وزينيه بصوص الريحان والجبنة البارميزان. - وقدميها ساخنة.

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