طريقة عمل البيض بالخضروات

بالتزامن مع دخول المدارس، يجب تقديم لأطفالك ساندوتشات متنوعة من الأطعمة، ومن بينها البيض الأومليت بالخضروات، فهي وجبة خفيفة ومغذية ليوم دراسي طويل. المقادير 4 بيضات فلفل ملون مقطع مكعبات صغيرة بصل مقطع كاروهات طماطم مقطعة دون البذر زيتون فص ثوم مفروم 3 ملاعق كبيرة لبن Advertisements ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة) طريقة التحضير يخفق البيض جيدا بواسطة مضرب البيض، مع اللبن والملح والفلفل الأسود. يضاف الخضار المقطع إلى خليط البيض، ويخفق مرة أخرى. يسخن مكعب من الزبد في مقلاة غير لاصقة. يضاف خليط البيض إلى المقلاة، ويحمر على كل جانب لمدة 3 دقائق. يجب تقسيم البيض على دفعات خلال النضج، لتجنب عدم الطهي بشكل كامل.

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