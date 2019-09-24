الموت.. أضرار النوم المتأخر

تستلزم الدراسة، والعمل الاستيقاظ في وقت مبكر من النوم، ولكن يفضل بعض الأشخاص النوم في متأخر من اليوم، ولكن للنوم المتأخر أضرار عديدة تصيب الجسم، وذلك بعد موقع "كوزموبوليتان" الأمريكي الصحي,

ويستعرض "هن"، في النقاط التالية أضرار النوم المتأخر أو قلة النوم.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض

في دراسة حديثة شملت أكثر من 54000 شخص بالغ، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة (أو أكثر من تسع) هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكري بشكل كبير.

ارتفاع ضغط الدم

فقدان النوم يؤثر على جسمك وعقلك بطريقة تسبب ارتفاع ضغط الدم. بمرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بقلبك والشرايين والكليتين، بل إنه قد يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية وفقدان الرؤية ومجموعة من المشكلات الصحية الأخرى.

ضعف الجهاز المناعي

الإرهاق يضر بالجهاز المناعي، لذلك لا ينتج جسمك أجسامًا مضادة كافية، وفقًا لدراسة قام فيها الباحثون بإعطاء لقاحات التهاب الكبد B وقياس أجسام مضادة للمرضى قبل العلاج وبعده. وكان الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة هم الأقل عرضة للاستجابة على اللقاح وكان احتمال ظهورهم دون حماية 11.5 في المائة.

الإجهاد

عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، يقوم جسمك بطبيعة الحال بإفراز هرمون التوتر الكورتيزول، وهو ما يسبب الإجهاد طوال اليوم.

خطر الموت

الأشخاص الذين ينامون أقل من خمس ساعات في الليلة هم أكثر عرضة بنسبة 15 في المئة للموت من أي دون سبب حرفيًا، وذلك وفقًا لبيانات ثلاث دراسات ضخمة.

إذن النوم في وقت متأخر للغاية قد يقتلك في النهاية.

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إعاقة الإبداع

تشير دراسات التصوير العصبي إلى أن الدماغ يعيد تنظيم المعلومات تلقائيًا عند الراحة، ما قد يفسر سبب صعوبة التركيز والتوصل إلى أفكار عندما لا تنام.

الحالة المزاجية

يؤثر الحرمان من النوم في الواقع على حالتك المزاجية أكثر من تأثيره على أدائك الحركي والمعرفي، وفقًا لمراجعة واسعة النطاق لـ 19 دراسة بحثية أصلية نشرت في مجلة "سليب".

ضعف القرارات

تشارك أجزاء كثيرة من الدماغ في صنع القرار. عندما لا تعطي عقلك ما يكفي من الراحة، فإنه يعمل بنصف طاقة، وسوف ينتهي بك الأمر إلى اتخاذ قرارات غير سليمة.

العيون

التعب يمكن أن يتسبب في تشنج العين الحرج المسمى nystagmus، ما يجعل مقل عينيك تتحرك بشكل لا إرادي، على الرغم من أن رأسك لا يزال ثابتا.

مشكلات الخصوبة

رغم عدم وجود دليل قاطع على أن الحرمان من النوم يسبب مباشرة العقم، يعرف الخبراء أن قلة النوم يمكن أن تجهدك، ويمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى قمع الهرمونات التناسلية وإضعاف قدرتك على تحمل الحمل، وفقًا لمقال نشر في مجلة Sleep Medicine.

الجفاف الجنسي

النوم أم الجنس؟ الجنس أم النوم؟ عندما تكون مرهقًا جدًا، لا تحصل دائمًا على اختيار ممارسة الجنس، بل النوم.

زيادة الوزن

وجدت دراسات لا تحصى أن الأشخاص الذين ينامون أقل هم أكثر عرضة لزيادة الوزن. ربما يرجع ذلك إلى أن الحرمان من النوم يفسد الهرمونات التي تنظم الشهية (الجريلين) وتخبر عقلك أنك ممتلئ (الليبتين)، ما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام بشكل مزمن.

الأكل العاطفي

في دراسة حديثة شملت 114 طالبًا جامعيًا، زاد احتمال زيادة المشاركين في تناول الطعام استجابة لمشاعر قوية عندما يكونون متعبين بشكل خاص.