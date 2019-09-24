قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كوكيز شيكولاتة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلويات الفرنسية التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل كوكيز شيكولاتة 2 كوب دقيق. كوب سكر. ثلاثة أرباع كوب زبدة. ملعقة صغيرة بيكربونات صودا. ملعقة صغيرة فانيليا. Advertisements 2 بيضة. قطع شيكولاتة. طريقة عمل كوكيز شيكولاتة اخلطى السكر والزبدة والبيض والفانيليا وبيكربونات الصودا. ضيفي الدقيق على مراحل وقلبي. ضيفي قطع الشيكولاتة وقلبي. تركي العجينة حتى ترتاح لمدة 15 دقيقة في الثلاجة. قطعي العجينة لكرات صغيرة وادخليها الفرن حتى النضج وقدميها وزينيها بقطع الشيكولاتة.

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