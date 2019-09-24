نصائح لحماية مرضى حساسية الصدر بالتزامن مع الخريف

الخريف فصل من فصول السنة الأربعة في المناطق المعتدلة وهو يتبع الصيف ويليه الشتاء، ومع بدايته تنتشر أمراض البرد والإنفلونزا، ويعاني العديد من الأشخاص من حساسية الصدر والتي تمثل عائقًا كبيرًا لهم.

وإليك نصائح لحماية مرضى حساسية الصدر بالتزامن مع فصل الخريف، بحسب موقع "مايو كلينيك".

- تجنب التعامل مع الزرع سواء بالتنظيف أو التواجد في مكان به الكثير من الزرع، حتى لا تدخل في العين حبوب اللقاح التي تؤدي إلى احمرار العين، وسهولة تكوين أكياس دهنية، أو التهاب القرنية الفطرية.

- يفضل ارتداء الكمامات طوال فترة الوجود خارج المنزل.

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- غسل الأيادي والوجه من حين لآخر لتجنب تراكم الأتربة عليها.

- الاستنشاق على الأقل 5 مرات بالماء الفاتر، أو محلول الملح، بخلاف الوضوء لتجنب استنشاق الهواء المليء بالأتربة.

- النوم بشكل كافٍ لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميا، حتى يستطيع الجسم مقاومة الأمراض.

- النوم على مفروشات قطنية، لتجنب إثارة الأنف أثناء النوم.

- تناول الأدوية التي تزيد من مناعة الجسم بحسب وصف الطبيب