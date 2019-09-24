تعرفي على مواصفات كريم الوجه المثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت خبيرة التجميل الألمانية إلينا هلفنباين إن كريم الوجه المثالي ينبغي أن يكون مخصصًا لنوع البشرة سواء كانت جافة أو حساسة أو دهنية أو مختلطة أو عادية.
وأضافت هلفنباين أن كريم الوجه المثالي ينبغي أن يخلو من المواد العطرية والمواد الصبغية والسيليكون والبرافينات؛ نظرا لأن هذه المواد تُحدث خللا في توازن البشرة، ما يؤدي إلى ظهور الشوائب والبثور.
وفيما يتعلق بالمواد الفعالة أوصت الخبيرة الألمانية باستعمال الكريمات المحتوية على فيتامين A ومشتقاته مثل الرتينول وفيتامين C وفيتامين E وحمض ألفا- ليبويك (Alpha lipoic acid)؛ حيث أثبتت الدراسات العلمية أن هذه المواد الفعالة تتمتع بتأثير إيجابي على صحة وجمال البشرة.
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