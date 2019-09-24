بعيدا عن الكابلز.. الثنائيات في مهرجان الجونة: "حدث بيلم شمل العيلة"

ثنائيات ذات طابع خاص، تربطهم صداقة أو أخوة أو قرابة، لفتن الأنظار خلال مشاركتهم، في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، المنعقدة حاليا، بمحافظة البحر الأحمر.

"الوطن" رصد أبرز "الثنائيات" في "الجونة السينمائي"، خلال الفقرات التالية:-

ناهد السباعي ووالدتها

خلال فعاليات المهرجان، ظهرت الفنانة ناهد السباعي بصحبة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، أبرزها، حضورهما حفل افتتاح "الجونة السينمائي" سويا، بالإضافة إلى حضورهما العرض الخاص لفيلم "1982"، بصحبة أبطال العمل الفني، مساء أمس.

شادى الفونس وخالد منصور

لفت الثنائي شادى الفونس وخالد منصور الأنظار، بظهورهما سويا في بداية حفل افتتاح المهرجان، مرتديان بدلة "مودرن" سوداء اللون، فيما ارتدى "الفونس" "جوراب" متعددة الألوان، والتي أشار إليها خلال تواجده على "ريد كاربد".

حلا شيحة وشقيقتها هنا

ظهرت الشقيقتين حلا شيحة وهنا شيحة، سويا في حفل الافتتاح، مطلة الأخيرة بفستان أسود، فيما ظهرت الأخرى بأزياء بيضاء، ليطلان مجددا خلال الفعالية مرتديات فستانين باللون نفسه.

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دانا وميس حمدان

ظهرت الأختان دانا وميس حمدان سويا، خلال العروض الخاصة للعديد من الأفلام في المهرجان.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.