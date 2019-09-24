طريقة عمل الفينو في البيت

حضري لأطفالك العيش الفينو في المنزل، بدلًا من شراءه جاهزًا من الأفران، لضمان مذاقه وجودته، فضلًا عن توفير العديد من التكلفة المادية، وإليكِ الطريقة.

مقادير العيش الفينو في البيت

6 اكواب دقيق

ملعقة بيكنج باودر

3 ملاعق كبيرة سكر

ملعقتين كبيرة خميرة فورية

ربع كوب صغير زيت

ماء دافئ للعجن

بيضة مخفوقة

سمسم

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طريقة عمل العيش الفينو في البيت

في كوب به ماء دافئ، ضعي البيكنج باودر، والخميرة، والسكر جيدًا.

احضري وعاء عميق، وضيفي به الدقيق، ثم الخليط السابق، واستمري في العجن جيدًا.

ضيفي الزيت، واستمري في العجن.

اتركي العجين يختمر، ثم افرديه بالنشابة.

شكليه بأحجام متوسطة، وضعي على الوجه بيضة مخفوقة، ورشة سمسم.

ادخليه الفرن لمدة نصف ساعة.