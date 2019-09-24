يعتبر الأسموثي من المشروبات التي يفضلها الجميع لاحتوائها على كافة العناصر المفيدة للجسم بدون أي إضافات كالألوان الحافظة، فضلًا عن سهولة تحضيرها في المنزل. وتقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل سموثي صحي للشيف سالي فؤاد. مقادير سموثي أصفر: نصف كوب عصير برتقال طازج او اناناس نصف كوب زبادى لايت نصف كوب مانجو مكعبات مفرزنة نصف كوب اناناس مكعبات مفرزنة نصف موزه شرائح مفرزنة معلقة بشر جنزبيل طازج مقادير سموثي برتقالى: نصف كوب عصير برتقال طازج كوب زبادى لايت كوب برتقال مقطع اربع صغيرة مفرزنة نصف كوب خوخ مقطع اربع صغيرة مفرزنة نصف كوب جزر مبشور مقادير سموثي أحمر فاتح: كوب لبن خالى الدسم علبه زبادى لايت نصف كوب خوخ مكعبات مفرزن كوب توت أحمر او فراوله مفرزنة مقادير سموثي موف: عصير رمان طازج علبه زبادى لايت كوب برقوق مقطع مكعبات مفرزنة كوب كريز منزوع البذر Advertisements مقادير سموثي أخضر: ربع كوب عصير ليمون طازج كوب زبادى لايت ربع كوب عسل ابيض ورق نعناع طازج كوب كيوى مكعبات مفرزن ثمره أفوكادو مستوية ومقطعة مكعبات التزيين: كريز من غير بذر شرائح كيوى خوخ موز شرائح فراولة شرائح أناناس برقوق طريقة تحضير سموثي أصفر: - ضعى عصير الاناناس والزبادى اللايت وبشر الجنزبيل والأناناس المفرزن فى الخلاط واخلطىيهم - ثم ضيفى الموز المفرزن والمانجو المفرزنة واكملى الخلط وقدمية طريقة تحضير سموثي برتقالى: - ضعى عصير البرتقال والزبادى والجزر والبرتقال المفرزن والخوخ المفرزن فى الخلاط واخلطيهم جيدا ثم قدميه طريقة تحضير سموثي أحمر فاتح: - ضعى اللبن والزبادى والخوخ المفرزن والفراوله المفرزنه فى الخلاط واخلطيهم جيدا وقدميه طريقة تحضير سموثي موف: - ضعى الزبادى وعصير الرمان والبرقوق المفرزن والكريز فى الخلاط واخلطيهم ثم قدميه طريقة تحضير سموثي أخضر: - ضعى الزبادى والكيوى المفرزن والعسل الابيض فى الخلاط - ثم ضيفى عصير الرمان وعصير الليمون والافوكادو وورق النعناع واخطيهم جيدا وقدمية - زينى كل سموثي بالفاكهة الخاصة بيه

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