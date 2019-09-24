قد يتعرض البعض لمرض ويخبره الطبيب أنه مصاب بـ "بهجت"، الأمر الذي يزيد من دهشته، فلا يعرف الكثير عن هذا المرض وأعراضه وأسبابه والذي يؤثر بشكل كبير على صحة الفرد.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي مرض بهجت طبقا للموقع الطبي "مايو كلينيك":

الأعراض:

الفم:

إن قرح الفم المؤلمة التي تماثل قرح الفم العلامة الأكثر شيوعًا لمرض بهجت. ويبدأ ظهورها كآفات مرتفعة ومستديرة في الفم والتي تتحول إلى قرح مؤلمة سريعًا. وتُشفى القرح في العادة خلال أسبوع وحتى ثلاثة أسابيع، بالرغم من أن ظهورها قد يتكرر.

الجلد:

يُصاب بعض الأفراد بقرح تشبه حب الشباب على أجسامهم. ويُصاب آخرون بعقد حمراء مرتفعة ومؤلمة عند اللمس على الجلد، ولا سيما على الساق السفلى.

الأعضاء التناسلية:

يمكن ظهور القرح الحمراء المفتوحة على كيس الصفن أو الفرج. وتكون القرح مؤلمة في العادة ويمكن أن تترك ندبات.

العينان:

يسبب التهاب العين الاحمرار والألم والرؤية الضبابية في كلا العينين في العادة. وفي المرضى المصابين بمرض بهجت، يمكن ظهور المرض والتعافي منه.

المفاصل:

يؤثر تورُّم المفاصل وألمها على الركبتين في المصابين بمرض بهجت. كما يمكن أن يُصاب الكاحلان أو المرفقان أو الرسغان أيضًا. ويمكن أن تستمر العلامات والأعراض من أسبوع وحتى ثلاثة أسابيع ثم تتلاشى من تلقاء نفسها.

الأوعية الدموية:

يمكن أن يؤدي التهاب الأوردة والشرايين إلى ظهور الاحمرار والألم والتورُّم في الذراعين أو الساقين عند الإصابة بالجلطات الدموية. ويمكن أن يؤدي التهاب الشرايين الكبيرة إلى مضاعفات، مثل تمدد الأوعية الدموية وتضيق أو انسداد الأوعية الدموية.

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الجهاز الهضمي:

يمكن أن تؤثر مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض على الجهاز الهضمي، بما في ذلك ألم البطن والإسهال والنزف.

الدماغ:

يمكن أن يسبب التهاب الدماغ والجهاز العصبي الصداع أو الحمى أو التوهان أو ضعف الاتزان أو السكتة الدماغية.

الأسباب:

-قد يكون داء بهجت أحد اضطرابات المناعة الذاتية، والذي يعني أن الجهاز المناعي للجسم يهاجم عن طريق الخطأ بعضًا من خلاياه السليمة، ويُحتمل أن تلعب العوامل الوراثية والبيئية دورًا أيضًا.

-تنتج علامات وأعراض داء بهجت عن التهاب الأوعية الدموية (التهاب وعائي)، وتصيب هذه الحالة الشرايين والأوردة من كافة الأحجام، مما يؤدي إلى إتلافها في جميع أنحاء الجسم.

-وقد وجد أن للعديد من الجينات ارتباطًا بالمرض، ويعتقد بعض الباحثين أن فيروسًا أو بكتيريا قد يحفزان داء بهجت في الأشخاص الحاملين لبعض الجينات التي تجعلهم عُرضةً للإصابة بالمرض.

عوامل الخطر:

العمر:

يصيب مرض بهجت عادة الرجال والنساء في العشرينات والثلاثينيات من العمر، رغم أن الأطفال وكبار السن يمكنهم أيضًا الإصابة بالحالة.

موقع معيشتك:

إن الأشخاص من دول الشرق الأوسط وشرق آسيا بما في ذلك تركيا وإيران واليابان والصين، أكثر عرضة للإصابة بداء بهجت.

الجنس:

مع أن داء بهجت يصيب كل من الرجال والنساء، فإنه في الأغلب أشد لدى الرجال.

الجينات:

يرتبط وجود جينات معينة لدى المرء بارتفاع خطر التعرض للإصابة بداء بهجت.

المضاعفات:

مضاعفات مرض بهجت تعتمد على علاماتك وأعراضك، وعلى سبيل المثال التهاب القزحية غير المعالج يمكنه أن يؤدي إلى تناقص في الإبصار أو العمى، فالأشخاص من ذوي أعراض وعلامات مرض بهجت في العين يحتاجون إلى زيارة متخصص في العين (أخصائي رمد) بانتظام لأن العلاج يمكنه المساعدة على منع تلك المضاعفة.