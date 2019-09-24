طريقة عمل القرص بالسكر والقرفة

القرص بالسكر والقرفة من الأطعمة المفيدة والمغذية للغاية، كما أنها تصلح للتقديم كوجبة إفطار للأطفال مع كوب لبن أو عصير، ويمكنهم اصطحابها معهم للمدرسة بدلًا من السندوتشات التقليدية. مقادير القرص بالسكر والقرفة 3 أكواب دقيق. نصف كوب سمنة. ملعقة صغيرة خميرة فورية. ملعقة كبيرة سكر. ربع كوب حليب دافئ. ملعقة صغيرة سكر للخميرة. ربع كوب ماء دافئ. الحشو 3 ملاعق كبيرة سكر. Advertisements ملعقة كبيرة قرفة. سمسم. طريقة تحضير القرص بالسكر والقرفة احضرى كوب وضعى فيه الماء والخميرة والسكر واخلطيهم جيدًا واتركيهم لمدة 10 دقائق. فى وعاء آخر ضعى الدقيق والسكر البودرة ثم ضيفى السمن وافركيهم حتى يمتزجوا تمامًا. ضعي بالخميرة والحليب واعجنى لمدة 10 دقائق. ضيفى الملح واعجنى مرة أخرى لمدة 5 دقائق. كوَّرى العجينة واتركيها تختمر حوالى ساعة. بعد اختمار العجينة قطعيها كور صغيرة برفق واتركيها لترتاح. خذى كل كورة واحشيها سكر وقرفة وكوريها واغمسيها فى السمسم وبططيها بسيط ورصيها فى الصاج واتركيها ترتاح مرة أخرى لمدى 20 دقيقة. ادخلى صاج القرص الفرن الذى قمتى بتسخينه مسبقًا على درجة 180 واتركيها لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، أو حتى يكون لونها ذهبى.

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