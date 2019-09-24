تحذير.. "منشطات" بناء الأجسام تهدد الرجال بالعقم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت عيادة IVI ميدل إيست للخصوبة من أن تناول الستيرويدات الخاصة ببناء الأجسام "Anabolic Steroids" يهدد الرجال بالعقم.

وأوضح الدكتور فرانسيسكو رويز، المدير الطبي لعيادة IVI ميدل إيست، مسقط، قائلا: "تؤدي هذه الأدوية إلى تقليص حجم الخصيتين، مما يؤثر على قدرتها على إنتاج الحيوانات المنوية، كما أنها قد تتسبب في الإصابة بسرطان البروستاتا، بالإضافة إلى مجموعة من المشاكل الصحية الأخرى".

وأضاف رويز أنه عادة ما يستخدم الرجال المنشطات البنائية من أجل رفع مستوى هرمون "التستوستيرون"، مما يؤدي إلى زيادة الكتلة العضلية وتحسين قوة العضلات، ولكن تلك الأدوية يكون لها تأثير عكسي ومدمر على الخصيتين؛ فنتيجة لاعتماد الجسم على مصادر خارجية ينخفض إنتاج هرمون التستوستيرون في الخصيتين كأحد الآثار الجانبية، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى المستخدم وفي بعض الحالات يصل للصفر، هذا بالإضافة لما تحقق منه الباحثون في الأضرار التي تحدثها المنشطات البنائية على تكوين خلايا الحيوانات المنوية.

وبالنسبة لحالات العقم الناشئة بسبب انخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال يوصي الدكتور رويز بمنهج العلاج بالحقن المجهري (ICSI)، الذي ساعد العديد من المرضى، الذين يواجهون مشاكل في الخصوبة عند الرجال. ويتضمن هذا الإجراء استخراج الحيوانات المنوية من عينة من السائل المنوي أو عن طريق خزعة الخصية لتحديد أنسب الحيوانات المنوية لتخصيب البويضة. كما يمكن إدراج طريقة الحقن المجهري كجزء من طريقة علاج الإخصاب داخل المختبر (IVF).