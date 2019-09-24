محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
عادة ما يشعر الطلاب بالضغط العصبي والتوتر مع بدء العام الدراسي الجديد، وهو الشعور نفسه الذي ينتاب الكثير من الأمهات، حسب ما كشفه مسح جديد أجرته أكاديمية "Kiddie Academy".
وذكر 63% من الأمهات اللاتي خضعن للمسح أن أكثر الأوقات صعوبة لديهن تكمن في اليوم الأول من المدرسة، فيما أكد 27% فقط أن الطفل هو الأكثر معاناة في هذا الأمر.
لقراءة المزيد عن: هل أنتِ منهن؟.. 63% من الأمهات يشعرن بالضغط العصبي مع بداية الدراسة.. اضغط هنــــــــا.
كانت هذه تفاصيل خبر هل أنتِ منهن؟.. 63% من الأمهات يشعرن بالضغط العصبي مع بداية الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.