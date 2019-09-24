هل أنتِ منهن؟.. 63% من الأمهات يشعرن بالضغط العصبي مع بداية الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

عادة ما يشعر الطلاب بالضغط العصبي والتوتر مع بدء العام الدراسي الجديد، وهو الشعور نفسه الذي ينتاب الكثير من الأمهات، حسب ما كشفه مسح جديد أجرته أكاديمية "Kiddie Academy".

وذكر 63% من الأمهات اللاتي خضعن للمسح أن أكثر الأوقات صعوبة لديهن تكمن في اليوم الأول من المدرسة، فيما أكد 27% فقط أن الطفل هو الأكثر معاناة في هذا الأمر.

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