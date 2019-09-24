مفاجأة حفل الـ Emmy Awards كيم تتفوق على كيندال من ناحية الأناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:39 صباحاً - أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الـ Emmy Awards السنوي الخاصة بالأعمال التلفزيونية والمسلسلات، وقد حضر الحفل مثل العادة نخبة من أكثر النجوم والنجمات شهرة في عالم الفن، وعلى السجادة الحمراء الخاصة به، رصدنا عددًا كبيرًا من الاطلالات اللافتة، بعضها بدا غاية في الأناقة وبعضها الآخر لم يكن على قدر التوقعات، لكنّ مفاجأة الحفل هي تفوق كيم كارداشيان Kim Kardashian على أختها كيندال جينر Kendall Jenner من ناحية الأناقة وإليكِ التفاصيل.



كيم كارداشيان في فستان أسود أنيق

كيم كارداشيان في فستان أنيق باللون الأسود





تألقت كيم كارداشيان Kim Kardashian في اطلالة لافتة في حفل الـ Emmy Awards وكانت من الأجمل والأكثر أناقة، حيث إنها اختارت فستانًا أسود من فيفيان ويستوود Vivianne Westwood من المخمل باللون الأسود بقصة ذيل السمكة الأنثوية، مزينًا بربطة كبيرة من الخلف، وقد نسقت معه عقد ماس بارزًا أضافت من خلاله لمسات من العصرية.





كيندال جينر في اطلالة غير موفقة

كيندال جينير في فستان من ريتشارد كوين





كيندال جينر Kendall Jenner عودتنا دائمًا على اطلالاتها الرائعة في المناسبات الرسمية وعلى السجادة الحمراء، لكنّ اطلالتها في حفل الـ Emmy لم تكن موفقة أمس، بالرغم من أنها حاولت اعتماد لوك مختلف وغريب، حيث إنها اختارت فستانًا من ريتشارد كوين Richard Quinn معرقًا بالورود بقصة ذيل السمكة، ومن تحته نسقت توب من الجلد الأسود اللامع، ولو انها اكتفت بالفستان لكانت بدت الاطلالة الأجمل.



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زيندايا في فستان باللون الأخضر الزيتي

زندايا في فستان باللون الأخضر من فيرا وانغ





زيندايا Zendaya كانت أيضًا من الأكثر أناقة في الحفل، حيث اختارت فستانًا بقصة مميزة من الحرير باللون الأخضر الزيتي من فيرا وانغ Vera Wang بقصة الكورسيه من الأعلى ومنسدل مع فتحة على الساق، وقد أكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ من اللون نفسه، وسوار ماسي لافت.





ناعومي واتس في فستان أسود من ديور

نعومي واتس في فستان من ديور



النجمة الشقراء ناعومي واتس Naomi Watts اختارت اطلالة فاخرة باللون الأسود من ديور Dior بدت فيها مثل الملكات، وكانت عبارة عن فستان باللون الأسود من دون أكمام بقصة الكورسيه من الأعلى، ومزين بحزام على الخصر مع تنورة كلوش طويلة، وقد نسقت معه مجوهرات ناعمة.



شاهدي أجمل اطلالات نجمات هوليوود في حفل الـ Emmy Awards لعام 2019 واختاري بنفسكِ الأكثر أناقة.