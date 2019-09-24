مجموعة فندي لربيع 2020 من أسبوع الموضة في ميلان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:39 صباحاً - عرضت دار فنديFendi مجموعتها لربيع 2020 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلان، التي بدأت في 17 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري وتنتهي في 23 منه.

الأقمشة المطبعة بالورود



وتميزت المجموعة المستوحاة من حقبة السبعينيات، بالقصات الأنيقة ذات الطابع العملي، وبالتصميمات التي تمزج بين الحرفية العالية والتقنيات المبتكرة، حيث طغت أقمشة الكروشيه، الفرو، والـQuilted التي استعملت في بدلات التنورة.

الحقائب الكبيرة في مجموعة Fendi





وتميزت المجموعة بالألوان الترابية مثل اللون البني والبيج بجميع تدرّجاتهما، مع حضور مميز للون الأخضر،إضافة إلى الأقمشة المطبعة بالورود الكبيرة.

فستان عملي من مجموعة Fendi





وجمعنا لكم بعض الصور لتصميمات مجموعة فندي Fendi لربيع 2020، شاهدوها.

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