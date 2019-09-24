عبايات باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:39 صباحاً - تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، وهي ذكرى التوحيد الذي قام به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وستشهد المملكة العديد من الفعاليات والمناسبات، التي قامت على استحداثها هيئة الترفيه بالإضافة إلى الحفلات الغنائية المنوعة، ولكي تكتمل إطلالتك الخليج 365 فأنت بحاجة لعبايات مستوحاة من احتفالات اليوم الوطني مزينة باللون الأخضر أو الأحجار الكريمة الخضراء، نطلعك هنا على خيارات متعددة لاقتنائها.



- عبايه سوداء وفوقها قطعة باللون الأخضر:

عبايه سوداء وفوقها قطعة باللون الأخضر

بإمكانك الاعتماد على قصة العبايه السوداء التقليدية على أن تأتي فوقها قطعة خضراء مطرزة باللون الذهبي أو الفضي، وذلك بتصميم تراثي مستوحى من عصر الجدات كما فعلت المصممة علا زيد.



- عبايه مدمج فيها اللون الأخضر:

عبايه مدمج فيها اللون الأخضر

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إن لم يعجبك الخيار الأول ولست ممن يفضلن ارتداء قطعتين فمن الممكن أن تلجئي للخيار الثاني، وهو العباية التي تم دمج فيها الأقمشة مع بضعها البعض.



- عبايه باللون الأخضر:

عبايه باللون الأخضر

هناك من السيدات ممن يحببن أن يتوشحن بعباية كاملة باللون الأخضر دون اللجوء إلى تنوع الألوان في العباية، وهناك العديد من الأشكال المتاحة ذات لون أخضر بالكامل، فمن الممكن أن تكون العبايات للسهرة أو كاچوال.