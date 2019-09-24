سارة الودعاني في ملابس حمل للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:39 صباحاً - عادة ما تحرص الفاشنيستا على أن تشارك جمهورها لحظاتها المختلفة، لكي تُشعرهم بالقرب منها أكثر، كما أن الجمهور بدوره يحب أن يعرف كل الأمور الخاصة بالمدونات.

وواحدة من هذه الأمور هي فترة الحمل التي تمر بها مدونات الموضة، وكان من بينهن الفاشنيستا السعودية سارة الودعاني، التي ألهمتنا الكثير من ملابس حبل للمحجبات، وقد اخترناها لك لتشاركينا رأيك بها، وربما تستلهمين منها بعض الأفكار.





سارة الودعاني بالبدلة الـ Double Breast

سارة الودعاني بالبدلة الـ Double Breast





بآخر إطلالاتها بالحمل، اختارت سارة الودعاني بدلة للمحجبات باللون الرمادي الأوف وايت بتصميم الـ Double Breast، مع بنطلون قصير للبدلة، وشنطة صغيرة من شانيل Chanel باللون الأسود، مع كعب عالٍ أسود، وقد اعتمدت على خامة الكتان المريحة للبدلة الأنسب للمرأة الحامل.





فساتين بالأبيض والأسود من سارة الودعاني

فساتين بالأبيض والأسود من سارة الودعاني





إحدى الإطلالات المميزة والمريحة التي اعتمدتها سارة الودعاني أثناء الحمل، هو اختيار الفستان الأبيض والأسود الطويل، من قطعتين أبيض طويل، فوقه كارديغان أسود، عملي ومريح للحامل بكل مشاويرها النهارية، ويمكنها الذهاب به إلى العمل أيضا، ونسقت معه سنيكرز مميزا من دار فيندي Fendi.





إطلالة رياضية للمرأة الحامل من سارة الودعاني

إطلالة رياضية للمرأة الحامل من سارة الودعاني





الملابس الرياضية للمرأة الحامل قد تكون أمرا صعبا، خاصة أن غالبية التصاميم الرياضية تكون ضيقة قليلا، لكننا شاهدنا سارة الودعاني ببدلة رياضية باللون الأخضر الخردلي، واعتمدت على القميص الرياضي المفتوح، لترتدي تحته سويت شيرت رياضي ليمنحها الستايل المريح.



معاطف الترينش الطويلة للحامل من سارة الودعاني

معاطف الترينش الطويلة للحامل من سارة الودعاني





لفتنا المعطف الطويل الذي اعتمدته المدونة سارة الودعاني المناسب للمرأة الحامل، إذ أن هذه القطعة عصرية للغاية هذا الموسم، وبنفس الوقت يوجد منها الكثير من التصاميم الواسعة، التي يمكن للمراة الحامل اعتمادها.

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