فوتوسيشن لطلاب "K. G" لتوثيق بداية حياتهم الدراسية بمدرسة بالغردقة

حرصت إحدى المدارس بالغردقة التابعة لإدارة الغردقة التعليمية بمحافظة البحرالأحمر على توثيق بداية الحياة الدراسية لطلاب "كي جي" بعمل "فوتوسيشن" لكل طفل ليسجل كل طفل بداية أرشيف حياته لتصبح ذكرى يرجع إليها مدى حياته.

ونظمت المدرسة حفل استقبال خاص للطلاب وخاصة كي جي في أول يوم دراسي في بداية حياتهم الدراسية شملت فقرات متنوعة منها شخصيات "ميكي ماوس"، وضمت فقرات الحفل فقرة التنورة، وفقرات موسيقية وسط سعادة جميع الأطفال.

وفي ظاهرة جديدة وجهت إدارة المدرسة دعوة خاصة لأولياء الأمور لحضور الحفل إضافة للفوتوسيشن لمشاهدة الفرحة في أعين أطفالهم، وتسجيلهم لحظة بداية حياتهم الدراسية.

وقالت هناء أبو جبل، مديرة المدرسة، أن إدارة المدرسة حرصت على توثيق فرحة الأطفال في بداية حياتهم الدراسية ووجهت الدعوة لأولياء الأمور ليشاهدوا تلك اللحظة الرائعة.

وأضافت "أبو جبل" أن استقبال الأطفال في بداية حياتهم انطباع يدوم للأبد لديهم، ولذلك قررت الإدارة تشجيعهم على حب المدرسة، وتكوين انطباع جيد عن الدراسة، والتي لاقت مردود إيجابي لدى الأطفال وأولياء أمورهم.

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وتفقدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحرالأحمر، عدد من المدارس التعليم الأساسي بمدينة الغردقة، للاطمئنان على مدى سير العمل بها، ومدى جاهزية بعض المدارس لاستقبال الطلاب خلال هذا العام.

ووجهت نائب المحافظ مجلس الأمناء بالبحرالأحمر بضرورة المساهمة المجتمعية بالمدارس، بعمل نجيل صناعي وحديقة خاصة للأطفال ووسائل ترفيهية لعدد من المدراس الجديدة بالغردقة.

وشهدت مدارس البحرالأحمر انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد، واستقبلت ما يقرب من 107 ألف طالب وطالبة، وذلك في 173 مدرسة بجميع إدارات مدن المحافظة من رأس غارب شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجديد، حيث تم الانتهاء من عمليات الصيانة للمدارس وعمليات التوسع والإنشاءات الجديدة للمدارس المقرر دخولها الخدمة هذا العام.