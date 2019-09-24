لبس ومكياج.. رانيا يوسف تنشر فيديو من كواليس مشاركتها في مهرجان الجونة

"شكرا لإدارة مهرجان الجونة"، هكذا عبرت الفنانة رانيا يوسف عن امتنانها خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، حيث نشرت فيديو جديد على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من كواليس تلك المشاركة.

تضمن الفيديو لحظات استعداد الفنانة لمهرجان حفل افتتاح المهرجان، حيث كانت مرتدية ملابس كاجوال، وتخضع لجلسة وضع المكياج قبل بدء الفعاليات، كما تضمن الفيديو لقطات لدخولها المهرجان، قبل جلسة التصوير.

وأظهر الفيديو كذلك لقطات مصورة لمشاركة رانيا يوسف بجانب نجوم الفن في فعاليات المهرجان، وجلسات المكياج المختلفة التي خضعت لها، فضلا عن عرض عدد من الفساتين التي ارتدتها.

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وكتبت رانيا يوسف، في تعليقها على الفيديو، "أود أن أتوجه بالشكر إلى طاقم مهرجان الجونة، على جهودهم في إقامة مهرجان ناجح ومختلف عن أي مهرجان آخر، أنا سعيدة جدًا ويشرفني أن أكون جزءًا من هذا المهرجان، شكراً جزيلاً لكم على حسن الضيافة".

الفيديو لقي تفاعلا كبيرا من جمهور ومتابعي رانيا يوسف، وكان من بين التعليقات، "على وضعك"، و"لبس الكواليس أحسن من الحفلة"، و"زي القمر في كل حالاتك".

وحرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة جمهورها، دوما بصور ولقطات من مشاركتها في المهرجان، الذي يقام بشكل سنوي في مدينة الجونة.