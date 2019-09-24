الامارات | الشباب الأخضر.. متطوعون لمستقبل أكثر استدامة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب الأخضر.. متطوعون لمستقبل أكثر استدامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسس متطوعون شباب في مدينة طنجة شمال المغرب، حركة مناصرة للبيئة، سموها حركة الشباب الأخضر في بادرة تعكس زيادة الوعي البيئي في أوساط الشباب العربي، وبحثهم الشغوف عن مستقبل أكثر استدامة.

وتجسد الأثر العملي لحركة الشباب الأخضر، مطلع مايو الماضي، إثر نجاحهم في منع عمليات الحفر وإيقاف الآليات التي استهدفت هدم حدائق «المندوبية التاريخية» في مدينتهم، ليتمكنوا من إنقاذ الحديقة المرتبطة بالذاكرة الجمعية للأهالي وأشجارها المُعمِّرة. رافعين شعار «دافع عن بيئتك وكن درعها.. ساهم في تغيير مدينتك».

وبدأ المتطوعون الشباب بنشر أفكارهم والترويج لمبادرتهم منذ مطلع العام الجاري، وتمكنوا من الحشد للتصدي لما وصفوه بأنه «إعدام لحدائق المندوبية ينفذه تغوُّل رأس المال الرامي إلى بناء مرآب للسيارات على أنقاض الأشجار».

وأمام إصرار الشباب الأخضر وحضورهم اليومي في مرافق الحديقة ناشرين الوعي البيئي في أوساط المجتمع المحلي، أوقفت الشركة المنفِّذة أعمال الحفر وسحبت آلياتها. وقال الشاب عمر أمين بوزيدي، أحد المؤسسين ومسؤول العمل التربوي والمؤسساتي للحركة، في حديث خاص لمرصد المستقبل، إن «فكرة تأسيس حركة الشباب الأخضر نبعت من معاناة مدينة طنجة وعموم المدن المغربية من تزايد مظاهر الاختلالات البيئية، واستفحالها يوماً بعد يوم، ومردها إلى الإيذاء المتكرر الناجم عن الأنشطة البشرية وعدم تتبع الضوابط البيئية المنصوص عليها في مختلف القوانين الصادرة في هذا الشأن»، وأضاف «نجحنا في الإيقاف الجزئي للأشغال على حديقة المندوبية، على الرغم من ضعف الإمكانات المادية، كوننا طلبة في مجموعة من الجامعات والمعاهد العليا، وحاولنا الاستفادة من تجارب المنظمات التي تشتغل في المجال البيئي وتهتم بالشباب؛ ومنها منظمة جرينبيس ومنظمة العفو الدولية، من حيث طرق الاشتغال والأنشطة التي قمنا خلالها بنشر الوعي في الأوساط الأهلية عن أهمية البيئة في حياتنا، وركزت حملتنا على التعبئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة الميدانية». وتابع أن «حملتنا داخل الحديقة تضمنت أنشطة يومية وأعطت أطفال المدينة ومبدعيها فرصة لمزاولة مواهبهم وإبداعاتهم في الهواء الطلق، على الرغم من إمكاناتنا المحدودة وضعف معداتنا، لنوصل في النهاية رسالة مفادها أن المجال العمومي داخل المدينة العتيقة لطنجة ولا سيما حديقة المندوبية، يشكل مجالاً للتعبير ومكاناً للتنشئة الاجتماعية والترفيه والتعليم».

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وأشار بوزيدي، الطالب في كلية الحقوق، إلى أن الحركة تعمل على تأسيس نوادٍ بيئية في المدارس والجامعات مستقبلاً، لإنشاء جيل قادر على المطالبة بالعدالة البيئية.

وقال بوزيدي إن «الهدف من تأسيس الحركة هو جعل التنوّع والغنى البيئي والثقافي الذي يزخر به المغرب، مدعاة للفخر والاعتزاز، وتشجيع الأطفال والشباب والشيوخ على الانخراط في مهمة إنقاذ موروثنا الطبيعي، وضمان مستقبل وظروف عيش مستدامة لأجيالنا المقبلة، ثم إعداد الدراسات العلمية بالاستعانة بالخبراء في مجال البيئة واقتراح الحلول والبدائل، والترافع من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشروعات البيئية».

ويمتاز نشاط الحركة بالتنظيم إذ قسم المتطوعون أنفسهم إلى فرق لأداء مهام متنوعة؛ منها الإعلام والتواصل، وإعداد البرامج والمشروعات، والعمل التربوي في المؤسسات التعليمية، وغيرها.

ويعمل المتطوعون الشباب على إعداد دراسات بيئية ميدانية تحدّ من استنزاف الموارد المحلية من نقص المساحات الخضراء وتدهور الأمن المائي واستنزاف الغابات وتلوث الهواء، داعين إلى احترام البيئة والحرص على مواردها.