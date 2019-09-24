الامارات | سلطان القــاسمي: لكل بلد تاريخ واحد والسودان له تواريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القــاسمي: لكل بلد تاريخ واحد والسودان له تواريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن «السودان ليس كسائر بلدان العالم فهو لا يملك تاريخاً واحداً بل تواريخ ولا يملك تراثاً واحداً بل آثاراً وأشكالاً عدة من التراث يجب على الجميع المحافظة عليها، لنعزز من خلالها الانتماء للوطن ونحيي عبرها ذاكرة الزمان والمكان ونرسم ملامح المستقبل».

جاء ذلك، خلال الكلمة التي ألقاها سموه في افتتاح ندوة حفظ التراث في السودان، التي أقيمت فعاليتها صباح اليوم الاثنين، في معهد الشارقة للتراث.

وأشار سموه إلى أهمية العناية بأفراد المجتمع المحلي، حيث سرد سموه قصة لأحد مدرسيه السودانيين خلال دراسته الجامعية، وكيف أنه طلب منه تقديم اقتراحات عن كيفية العناية بالماشية والثروة الحيوانية في السودان، بناءً على طلب من الحاكم العسكري للسودان في ذلك الوقت، فكان ردّ الأستاذ بجملة واحدة هي: «إذا أردت العناية بماشية السودان، فاعتني بأهلها أولاً».

وتناول سموه أهمية موقع السودان وتاريخه المتنوع وأهمية المحافظة على تراثه بكل أنواعه، قائلاً «كل بلد له تاريخ وله تراث ولكن السودان له تواريخ وله آثار مختلفة، فالسودان تقصده القوافل من غرب إفريقيا عبر دارفور وصولاً إلى سواكن ناقلة معها تراثها، وهذا التراث المنقول جعل من سواكن بوابة لإفريقيا على العالم العربي والإسلامي، وهي بقدر ما تنقل من آثار ومعارف وأقوام إلى هذه الأرض التي نحن فيها هنا تأتي بآخرين، ولذلك عندما ننظر إلى العمارة والتراث غير الملموس مثل الأهازيج والموسيقى نراها مشابهة ومرتبطة بتراث البحر الأحمر والجزيرة العربية».

وحول فائدة المحافظة على التراث، قال سموه «التراث والتاريخ يعزّزان الانتماء الوطني، وكل من لا يملك في الأرض شيئاً، سهلٌ عليه أن يرحل منها، ولذلك هذا التراث بإثباته في الأرض وبإعادته وبإعادة التراث غير الملموس هو إحياءٌ للذاكرة، وترتيب لمستقبل زاهر».

وتمنّى سموه في ختام كلمته النجاح والتوفيق في المشروعات المستقبلية المشتركة للمحافظة على التراث السوادني، موكداً دعمه لكل المشروعات الثقافية لإعمار السودان.

وتأتي ندوة حفظ التراث في السودان ضمن إطار عمل مشروع «المتاحف المجتمعية في غرب السودان»، التي تشكل فرصة وأداة لتقديم موارد ثمينة للشعب السوادني، وذلك من خلال التوجه إلى مختلف المكونات الاجتماعية من خلال رؤية سليمة لتراثهم الثقافي، كونها مؤسسات ثقافية واقعة في مناطق الصراع في أم درمان والأبيض ونيالا، بمشاركة مجموعة من العاملين في مجال حماية التراث الثقافي في السودان، والخبراء المختصين في مجال تطوير العرض المتحفي التعليمي. وألقى الدكتور زكي أصلان مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم - الشارقة) كلمة رفع فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه الدائم وتوجيهاته الحكيمة في دعم الجهود الثقافية والتراثية في مختلف الأقطار العربية، وحرصه على ترميم المواقع الأثرية والحفاظ عليها. وثمن المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف في السودان الدكتور عبدالرحمن علي، دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لترميم المتاحف الأثرية الثلاثة في السودان، التي تشكل إرثاً ثقافياً قيماً من تاريخ السودان العريق، بالإضافة إلى دعم مختلف الفنون والثقافات والمواقع التي يتم العمل على الحفاظ عليها ودعمها لتشكل موارد ثقافية عريقة تحفظ للسودان تاريخه وإرثه الثقافي.

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وفي كلمة للمجلس الثقافي البريطاني، أشار جافين آندرسون، إلى الجهود التي يقوم بها المجلس في دعم التراث الثقافي، بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالمحافظة على التراث المادي، ما يسهم في لفت الأنظار إلى ضرورة العناية بكل ما يتصل بتاريخ وثقافة المجتمعات المحلية.

وقدمت هيلين ومايكل مالينسون من مؤسسة معماريي مالينسون، عرضاً عن مشروع المتاحف المجتمعية في غرب السودان تضمن أبرز ملامح المشروع وأعمال الترميم.

- «السودان تقصده القوافل من غرب إفريقيا عبر

دارفور، وصولاً إلى سواكن ناقلة معها تراثها،

وهذا التراث المنقول جعل من سواكن بوابة لإفريقيا

على العالم العربي والإسلامي».

- «التراث والتاريخ يعزّزان الانتماء الوطني، وكل من لا

يملك في الأرض شيئاً، سهلٌ عليه أن يرحل منها».