"بلا ريجيم أو نادي".. أمل حجازي تكشف عن سر رشاقتها

كشفت المطربة المعتزلة أمل حجازي عن السر وراء رشاقة جسدها، من خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأوضحت "حجازي" من خلال مقطع الفيديو، أنها تمارس رياضة المشي كل يوم، لمدة 30 دقيقة في الهواء الطلق: "يفضل المشي 6 مرات على الأقل أسبوعيًا، بتشوف الفرق في النشاط وجسمك".

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وتابعت المطربة المعتزلة: "بلا ريجيم ونادي أو صرف فلوس.. المشي كل يوم أو فعل ذلك من خلال الآلة داخل المنزل، في الصباح اشربوا كوب من الماء الفاتر مع عصير ليمونة (حامضة) ولا تأكلوا إلا بعد ساعة".

وكانت المطربة المعتزلة طرحت آخر أغنية لها في العام 2017 بعنوان "حجابك تاج" كانت بمناسبة اليوم العالمي للحجاب، ومن ثم أعلنت اعتزالها نوعية الأغاني التي كانت تقدمها من قبل، لتطرح فقط الأغاني الدينية والاجتماعية.

وظهرت "حجازي" بملابس الإحرام لأداء فريضة الحج في الموسم الماضي، فنشرت مقطع فيديو لها، وقالت من خلاله: "أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بدون قصد أنه يسامحني، وبشكر ربنا على كل النعم، لأني مقصرة، أرى نفسي مقصرة معه مهما قدمت من عبادتي صلاة وحج".