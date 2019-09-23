بين الأسوأ والأجمل والأجرأ..أبرز إطلالات النجمات في حفل الإيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:

نجحت الكثير من النجمات بخطف أنظار العالم أثناء حضورهن حفل جوائز Emmy Awards" 2019"، بنسخته الحادية والسبعين والتي جرت على مسرح "مايكروسوفت ثياتر" في لوس أنجلوس كاليفورنيا، في حين لم توفق نجمات أخرى باختياراتهن.

يستعرض لكم "مصراوى" أبرز إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز الإيمي 2019.

- داسكا بولنسكو بإطلالة غير موفقة:

ارتدت داسكا فستاناً باللون الأبيض، بقماش الكريب مزين بكارديجان باللون النبيتى متصل بالفستان بإكسسوار نحاسي عند منطقة الوسط، مستوحى من التراث العثماني، من دار الأزياء العالمية "جوتشي".

وأتسم التصميم بأكمام واسعة المتصلة بالقفطان، وزين بالتطريزات الذهبية عند الأطراف وفي منتصف الأكمام، وأكملت الإطلالة بارتداء أقراط ضخمة باللون النحاسي.

واعتمدت مكياج باهت وركزت على وضع أحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ، وكان يفضل أن ترتدى تصميم يناسب قوة الحدث، وأن تختار مكياج حيوى يناسب بشرتها الفاتحة.

-إميليا كلارك تتألق بفستان جرئ:

تألقت بطلة مسلسل Game of Thrones بفستان باللون الأزرق الداكن بتوقيع فالنتينو، وتميز التصميم بفتحة الصدر الجريئة على شكل حرف "V"، وحذام رفيع مربوط على شكل فيونكة بنفس لون الفستان،

ونسقت مع الإطلالة أقراط معدنية ضخمة، واختارت تصفيفه الشعر الناعم المنسدل، ومكياج هادي، واعتمدت على أحمر شفاه باللون البرتقالي الماط.

-صوفي تيرنر تخطف الأنظار:

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ظهرت صوفي بفستان من الستان، بدون أكمام، بتوقيع مصمم الأزياء العالمى" لوي ڤويتون"، وأتسم التصميم بالطيات عند منطقة الخصر المتدخلة مع حذام الوسط المعدني، وفاتحة أمامية قصيرة تبرز الصندل الميتالك.

واختارت تصفيفه الشعر المرفوع من الأمام والمنسدل للخلف، مع عقد من الألماس.

-كيندال جينز بإطلالة كارثية:

ظهرت بفستان كب تايبست باللون الأسود الملئ برسومات الورود الضخمة باللون الأحمر، وأتسم التصميم بالاعتماد على الجلد للامع عند منطقة الصدر والأكمام الذي لم يكن ملائم لتصميم الفستان.

واعتمدت على تصفيفه الشعر المرفوع مع المكياج الهادئ.

-كاثرين زيتا جونز بإطلالة رائعة وجذابة:

تألقت بإطلالة مونوكروم، إذ ارتدت فستان طويل باللون الوردي، بتوقيع مصمم الأزياء العالمى جورج حبيقة، وتميز التصميم بصيحة الكم الواحد المنسدل، ووشاح على الرقبة من نفس قماش ولون الفستان.

وأتسم الموديل بفاتحة جانبية طويلة، واعتمدت صندل طويل مع رباط كاحل بنفس لون الفستان.

-كيم كارداشيان تتألق بالأسود:

ظهرت كيم بفستان ضيق طويل باللون الأسود المخملي، بدون أكمام، وتميز التصميم بقصة جريئة عند منطقة الصدر، وذيل طويل من جانب واحد.

واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل مع إكسسوارات ضخمة مكونة من عقد متعدد الطبقات وسلسال على شكل صليب.​