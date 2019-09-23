"قمصين فوق بعض ونظارة وردية".. شاهد إطلالة أحمد داود بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

حرص الفنان أحمد داود على حضور ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، على الظهور بإطلالة كاجول مُلفتة.

وسرق "داوود" الضوء على السجادة الحمراء سريعًا عقب ظهوره بقميص أبيض، وغير معتاد عليه أنه ارتدى فوقه قميص أيضًا رمادي اللون، وهو ما أثار دهشة وتساؤلات جمهوره، وحملت إطلالته توقيع مصممة الأزياء Angie Neklawy.

ونسق مع إطلالته حذاءً رياضيًا ضخمًا Desert Boot High، ونظارة شمسية وردية اللون.

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وتنقسم الآراء حول إطلالته، إذ يرى بعضهم أن ملابسه مواكبة للموضة وعصرية وملائمة له، بينما يقول آخرون إن إطلالاته غير مناسبة للحدث أو غريبة.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة الخميس الماضي، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير. ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.

وقررت إدارة المهرجان الذي يستمر حتى الـ27 من سبتمبر الجاري، أن يكون فيلم الافتتاح هو "أد أسترا " للنجم العالمي براد بيت، ويشهد المهرجان عروضًا عالمية ودولية أولية لـ 14 فيلما، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس.