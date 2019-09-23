صور.. "القومي للمرأة" يعد تقريرا حول أهم المبادرات والبرامج التي قام بتنفيذها

أعد مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة تقريرا حول أهم المبادرات والبرامج، التي نفذها خلال الفترة من يناير 2019 حتى أغسطس 2019، والتي استفاد منها 317 سيدة من مختلف المحافظات.

وصرحت مي محمود، مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، بأن المركز نفذ خلال تلك الفترة مبادرات مختلفة إلى جانب البرامج التدريبية والأنشطة الدورية، التي يقوم المركز بتنفيذها في إطار التوعية بالتمكين الاقتصادى ومساعدة السيدات على بدء مشروعاتهن الخاصة وإدارتها بالأسلوب الأمثل، كذلك مساعدتهن من خلال جلسات الإرشاد السريع، التي تعمل على نقل الخبرات للسيدات الراغبات في بدء مشاريعهن الخاصة.

وأوضحت أن هذه المبادرات شملت مبادرة "أدها وأدود"، والتي تضمنت تنفيذ أربعة ورش تدريبية مختلفة في السجاد والكليم بأوسيم، وورشة النحاس ووحدات الاضاءة بالقاهرة، وورشة خرز النول، وورشة للتدريب على الخوص والعرجون بأسوان، مشيرة إلى أن المركز، وفر خلال هذه الورش الخامات اللازمة للمتدربات لبدء التدريب.

كما جرت الاستعانة بمدربين على مستوى عال من الخبرة في هذه المجالات، لتدريب السيدات وإشراكهن بسيدات أعمال لاستدامة الخبرة والاستفادة من التدريب في خلق فرصة عمل لهن.

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كما أشارت مي محمود، إلى مبادرة "المصرية" التى نفذها المجلس بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية ومبادرة ابداع من مصر، حيث قام المركز بمساعدة السيدات صاحبات المنتجات على تسويق منتجاتهن عن طريق كتالوج الكتروني مصور يضم صور للمنتجات اللاتي تنتجها السيدات وأسعارها ووسائل الاتصال بهن.

كما جرى العمل على ترويج كتالوج المصرية 1، المصرية 2 على مدار شهر كامل ليلقى استجابات كثيرة وردود أفعال قوية حتى من جانب السيدات صاحبات المشروعات اللاتي لم يسبق التعامل معهن حيث بادرن بالاتصال بالمركز للانضمام إليه.

وأضافت أنه من بين المبادرات، التي نفذها المجلس أيضا مبادرة "المشغل" والتى بدأت بمشروع تم تنفيذه في محافظة الجيزة بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين لتدريب السيدات المصريات والوافدات من جنسيات مختلفة (سوريات، سودانيات، إريتريات .. ) على حرفة الخياطة، مشيرة أن المشروع بدأ عام 2014 وتحقيقا للاستمرارية في النجاح تم تزويد المشغل بفرع المجلس بالجيزة بالخامات والمعدات الواجب استكمالها.

كما تم العمل على تجهيز مشغلين آخرين بمحافظتي المنيا والغربية يضم كافة المستلزمات والمعدات والمكن ليتم البدء في خط انتاج يتم تشغيل السيدات من خلاله وزيادة دخلهن بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في المحافظات الثلاثة خلال الفترة القادمة.

وفي إطار المشروع جرى تدريب أكثر من 150 سيدة بفرع المجلس بالجيزة وتم تجهيز وحدة مطبخ متكامل ستتولى شركة متخصصة ادارته من خلال تصوير الأطباق بطريقة احترافية وتسويقها على الموقع الالكتروني للشركة بالاضافة إلى تقديم كافة الخدمات اللوجستية للمطابخ والتصوير واستلام الاوردرات من المطبخ وتسليمها إلى العملاء.