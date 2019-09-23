رجل يعتدي على فتاة في السعودية.. فيديو متداول يثير غضب رواد "تويتر"

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة لنشر السلبيات، في محاولة لإيقافها، خاصة تلك التي تحدث لفيتات في مختلف البلدان، ومؤخرا انتشر فيديو تحت هاشتاج "#رجل_يعتدي_على_بنت"، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

يظهر الفيديو اعتداء رجل على فتاة في الشارع بطريقة وحشية، وهو ما أثار غضب رواد موقع "تويتر"، من السعوديين، وأصبح الهاشتاج الأعلى تداولا، بتعليقات سلبية على تعامل هذا الرجل مع الفتاة، وظهر بالفيديو كذلك عدد من الفتيات يصرخون طلبا للنجدة.

ألقى الرجل الفتاة أرضا، وركلها ما دعا بعد السيدات إلى شتمه، وهذا الفعل أثار ردود فعل غاضبة، ومتنوعة على القيام بهذا الأمر وسط أحد شوارع المملكة السعودية.