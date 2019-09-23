مجموعة موسكينو لربيع 2020.. بيكاسو وأعماله يطغيان على العرض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كعادته دائمًا، قدّم جيريمي سكوت عرضًا مميزًا لمجموعة موسكينو لربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة في ميلانو، وأقام عرضه في قصر بالياتزا ديل غياشيو، وتميز المدرج بإطارين على الطراز الباروكي بالحجم الطبيعي.

وبرزت خلال العرض قطع من أنماط مختلفة مغطاة بطبعات مرسومة، مستوحاة من أعمال الفنان الإسباني الشهير بيكاسو، وارتدت العارضة بيلا حديد زي "هارليكوين" من إحدى لوحات بيكاسو في فترة المرحلة الوردية، وسارت العارضة كايا جربر على المدرج وهي ترتدي غيتارًا تجريديًا منحوتًا، أما العارضة كارا تايلور فارتدت زيًّا مزينًا برسمة خُطّت بالفحم محاطة بإطار، وتألقت ستيلا ماكسويل بفستان منمق بطبعة "الزهور الصغيرة" الشهيرة لبيكاسو.

كما تم تقديم شعار موسكينو بشكل يحاكي توقيع الراحل المبدع، وأنتج سكوت المزيد من الإطلالات الأنيقة المستوحاة من ثقافة بيكاسو الإسبانية، التي أصبحت في بعض الأحيان موضوعًا لأعماله الفنية، مثل الماتادورز والثيران وراقصات الفلامنكو.

ونجح سكوت في تقديم تشكيلة فنية بطابع الغرابة، ولكن غرابتها لم تتفوق على غرابة موضوع عرض الألعاب المسلية لخريف 2019، ومن المتوقع رؤية هذه الإطلالات المفاهيمية على السجادة الحمراء على عدد قليل من المشاهير الجريئين أمثال كاتي بيري وغيرها.