هذان الثنائيان يخطفان الأنظار بإطلالاتهم في مهرجان الجونة.. من أقوى كابلز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تألق عدد من ثنائيات "كابلز" المشاهير على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي خلال أيامه الأولى، وتنوعت الإطلالات التي ظهرا بها بين الألوان والتصميمات المختلفة، وتميزا باللقطات الرومانسية أو القبلات التي تجذب الأنظار.

ولعل الفنان محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، والفنان أحمد دواد وعلا رشدي، من بين أكثر الثنائيات التي أثارت إطلالاتهم جدلًا وانتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات هذين الثنائيين خلال أيام مهرجان الأربع:

- محمد فراج وبسنت رشدي:

تألقت الفنانة بسنت رشدي في أول أيام المهرجان بفستان باللون الفضي كاشف للظهر مع خامات ذهبية أنيقة، واختارت تسريحة شعر كلاسيكية.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الفضي وإكسسوارات هادئة ممتزجة بين الذهبي والفضي.

بينما اختار الفنان محمد فراج بدلة مكونة من بنطلون أسود مع بليزر أبيض، من بيت الأزياء المصري كونكريت مع ببيون باللون الأسود.

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أما في اليوم الرابع، طلّت "بسنت" بفستان بدرجات الأزرق، ونسقت معه حُلي باللون الفضي واختارت تسريحة شعر منسدل، بينما اعتمد "فرّاج" بدلة باللون الأسود كلاسيكية مع قميص بنفس لون البدلة

- أحمد داوود وعلا رشدي:

امتاز الثنائي أحمد داوود وعلا رشدي بالعفوية والحيوية والضحكات المميزة أمام كاميرات المصورين على "الريد كاربيت"، خصوصًا اليوم الأول التي تألقت فيه "علا" بفستان أحمر جرئ بفتحة كبيرة على الجنب وصدر مكشوف، أما زوجها أحمد داود فارتدى بدلة سوداء كلاسيكية أنيقة.

وفي اليوم الثاني أطلت علا بفستان باللون النحاسي بقصة off shoulder ويتميز الفستان بذيل طويل، بينما أحمد داود طلّ بجاكت بدلة باللون الكحلي مع إكسسوارات الصدر.

في اليوم الثالث قررت "علا" أن تخرج بشعر تلقائي تقليدي وعفوي، مع فستان أبيض يتميز بمنقوشات وفتحة كبيرة على الجنب وصدر مكشوف، بينما "أحمد" ارتدى قمصين فوق بعضمها.

وفي اليوم الرابع تألقت "علا" بفستان أسود، واختارت معه شعر عفوي كيرلي، بينما اختار داود بدلة كلاسيكية أنيقة باللون الذهبي.