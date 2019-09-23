كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 08:16 مساءً - هل تبحثين عن مكياج سهل وسريع يمكن تطبيقه احتفالاً باليوم الوطني السعودي، مع الاحتفاظ ببشرة مشرقة وموحدة، والتركيز على درجات اللون الأخضر المناسبة للون عينيك؟

• اتبعي خطوات مكياج عيون أخضر ناعم يتماشى مع أجمل إطلالاتك هذا الصيف، متناغم مع اليوم الوطني:

احتفالاً باليوم الوطني السعودي

أولاً: استخدمي مكياجاً واقياً من الشمس، أو استخدمي مستحضرات ذات حماية من 15-25 SpE، منتج تجميلي لحماية البشرة من أية تصبغات وتغير في لون الجلد؛ خصوصاً في الصيف.

ثانياً: استخدمي منتجاً ملائماً للحماية، مثلاً الكونسلر؛ لأنه يجمع بين التغطية وبين تليين التجاعيد، وأيضاً يعمل على إخفاء العيوب والتصبغات؛ فالكونسلر يشكل أساس مكياج العيون؛ لأنه يحمي الجلد الرقيق الحساس حول العينين، وأيضاً يحمي من أضرار الشمس.

ثالثاً: استخدمي أقنعة الترطيب والتغذية السريعة، ولا تستخدمي أقنعة التقشير؛ لأن التقشير (فرك الوجه)، يغير لون جلد الوجه.

رابعاً: قومي بوضع فونديشن خفيف جداً بدرجة مناسبة وقريبة للبشرة، ثم ثبتي الفونديشن بالبودرة بطريقة الطبطبة البسيطة جداً، ثم ضعي لون ظلال بلون ترابي مشابه للون الجلد، وضعي لوناً أفتح بدرجة البياض قليلاً تحت الحاجب للإنارة.

• وبعدها أحضري باليت الظلال باللون الأخضر بدرجاته المختلفة؛ حتى تحصلي على مكياج مميز، يمكنك تطبيق درجة لونية واحدة أو دمج أكثر من درجة لتحصلي على لون جذاب، ثم ارسمي خطاً خفيفاً من الكحل الأسود أو البني داخل العين لتوسيعها، استخدمي قلم كحل باللون الأسود أو قلم الآيلاينر الأسود من أجل رسم خط أعلى رموش جفنك العلوي مباشرة، ومدي الخط للخارج.

احتفلي باليوم الوطني السعودي، بمكياج عيون «أخضر»

• استخدمي ظل جفون باللون الأخضر على الجفن المتحرك من الوسط حتى الطرف، واتركي الألوان الفاتحة لأول العين، وباستخدام فرشاة العيون، امزجي اللون الأخضر مع الخط الأسود الذي قمتِ برسمه بواسطة قلم الكحل بشكل متجانس؛ حتى تحصلي على درجة داكنة من الأخضر على الجفن المتحرك كله.

• قومي بوضع ظل عيون باللون البني الداكن على الخط الفاصل بين الجفن المتحرك والجفن الثابت، وأيضاً على الحدود الخارجية للجفن المتحرك؛ حتى تحصلي على شكل متجانس وناعم لعينك.

• استخدمي ظل عيون باللون الأخضر بدرجة متوسطة في رسم خط أسفل رموش جفنك السفلي مباشرة؛ ليحدد عينيك بشكل أنيق.

• حددي حاجبيك بواسطة الآيشادو البني أو قلم الحواجب؛ لأن مكياج العيون لا يمكن أن يكتمل من دون إبراز جمال الحاجبين وملء الفراغات، وبعدها مشطيها بالمسكارا الشفافة لتثبيت الشعر.

• قومي بتطبيق الماسكارا السوداء على رموش عينيك العلوية والسفلية لتقويسها وتكثيفها؛ فالماسكارا ضرورية لإبراز جمال عينيك، أو استعيني بالرموش المستعارة، اختاري نوع رموش خفيفة مناسبة لوقت الاحتفال.

مكياج عيون أخضر ناعم

• وللمسة أخيرة كلها نضارة، قومي برش مثبت مكياج فكس بلاس.

• درجات اللون الأخضر المناسبة حسب لون العيون:

- اللون الأخضر النيلي والزيتي مثالي لصاحبة العيون الزرقاء.

- اللون الأخضر اللامع مع قلتر ذهبي مناسب للعيون العسلية.

- الأخضر الزيتوني الداكن مناسب لصاحبات العيون الخضراء.

- استخدمي درجات الأخضر الممزوج باللون الأزرق والبني للعيون البنية.