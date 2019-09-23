نشوى مصطفى لـ"هُن": "في حد بيهددني وحررت محضر ضده"

قالت الفنانة نشوى مصطفى، إنها تتعرض للتهديد، من قِبل شخص مجهول، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأضافت "نشوى" لـ"هن" أنها تفاجأت بالأمر، ولا تعرف هوية هذا الرجل، الأمر الذي دفعها لتحرير محضر ضده لإثبات الواقعة، والوصول إليه.
ورفضت "نشوى" الكشف عن تفاصيل الرسائل التهديدية التي تلقطها، لحين الانتهاء من الأمر، والوصول للجاني.
ونشرت نشوى عبر حسابها على فيس بوك، اليوم، صورة لحساب رجل مجهول يقوم بتهديدها، وعلقت: "الراجل ده بيهددني، وكتب عنوان بيتي، وواضح إنه بيراقبني، معرفش تبع مين وعملت سكرين شوت لكلامه".
وكانت الفنانة، احتفلت بزفاف ابنتها "مريم" مؤخرًا، بحضور عدد كبير من الفنانين، عقب شهرين من زواج ابنها "عبد الرحمن".
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