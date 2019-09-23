الجامب سوت.. الاختيار الأمثل لنجمات "الجونة"

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تنوعت إطلالات النجمات على مدار أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة منذ انطلاقه الخميس الماضي، إلا أن هناك نجمات حرصن على ارتداء الجامب سوت وابتعدن عن الظهور بالفساتين .
وتستعرض "هُن" في التقرير التالي النجمات اللاتي ظهرن بالجامب سوت:
كارمن بصيص
استهلت النجمة اللبنانية كارمن بصيص، إطلالات الجامب سوت وكانت الوحيدة من بين النجمات اللاتي ارتدته وذلك خلال حفل الافتتاح، والذي حمل توقيع اللبناني إيلي صعب.
درة
كما تألقت الفنانة التونسية درة هي الأخرى بجامب سوت أبيض من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد الذي يقدمه ضمن مجموعة خريف 2019.
منى زكي
وحرصت الفنانة مني ذكي خلال فاعليات ثاني ايام المهرجان على اختيار جامب سوت بسيط ملون باللون الوردي من تصميم chiarabonilapetiterobe.
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