"قلبي قلب خساية".. بشرى تسخر من إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي

"سف على نفسك قبل ما يسفوا عليك ".. تعليق أرفقته الفنانة بشرى على إطلالتها بمهرجان الجونة السينمائي، حينما أطلت بفستان فسفوري منفوش باللون الأخضر مكشوف الأكتاف، حيث لم يلقى استحسان الجماهير، نظرًا لسوء اختيارها.

ونشرت بشرى عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها بجانب نبات الخس، وعلقت عليها: "ما أنا قلبي قلب خساية عادى، سف على نفسك قبل ما يسفوا عليك، أحلى من الثقة بالنفس مفيش".

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع المقارنة التي وضعتها، الفنانة وحصدت الصورة على العديد من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات التي كان من أبرزها: "الجمال جمال الروح" و"لا حلوة"، "حرام عليكي ملوش علاقة بس حلو الهاش تاج".

وكانت بشرى علقت على سخرية البعض من ارتدائها فستان "ريش" في أول أيام مهرجان الجونة السينمائي، وقالت خلال لقائها ببرنامج "ET بالعربي": "الموضة الريش السنادي، وهما 3 اللي لبسوا ريش".

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وأضافت: "حيرتونا الناس تلبس على الموضة ولا منلبسش، المهم الفستان يبقى شكله حلو ولايق على النجمة، والمهم الاهتمام بالجوهر".

ولم تكن بشرى الوحيدة التي سخرت من إطلالتها فقد سبقتها الفنانتين علا رشدي وريهام عبد الغفور، فقد شبهت إحداهن نفسها براقصة الواتس آب، والأخرى بمساحة العربيات.

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انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".