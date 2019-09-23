محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان الصباغ:

تنتشر بعض الأمراض المُعدية في المدارس، ويصاب عدد من الأطفال بارتفاع درجات الحرارة، وأعراض أخرى، بسبب ضعف مناعتهم، فما هي الأمراض التي تهدد تلاميذ المدارس، وكيف يمكن الوقاية منها؟

قالت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن بعض الأمراض تنتشر في المدارس، ومنها النزلات الشعبية والمعوية، والتي تنتقل كعدوى بين الأطفال

لقراء المزيد عن: نزلات شعبية ومعوية في المدارس... نصائح ضرورية لحماية طفلك.. اضغط هنــــــا.