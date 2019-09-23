محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان الصباغ:
تنتشر بعض الأمراض المُعدية في المدارس، ويصاب عدد من الأطفال بارتفاع درجات الحرارة، وأعراض أخرى، بسبب ضعف مناعتهم، فما هي الأمراض التي تهدد تلاميذ المدارس، وكيف يمكن الوقاية منها؟
قالت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن بعض الأمراض تنتشر في المدارس، ومنها النزلات الشعبية والمعوية، والتي تنتقل كعدوى بين الأطفال
لقراء المزيد عن: نزلات شعبية ومعوية في المدارس... نصائح ضرورية لحماية طفلك.. اضغط هنــــــا.
كانت هذه تفاصيل خبر نزلات شعبية ومعوية في المدارس... نصائح ضرورية لحماية طفلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.