بفساتين رقيقة.. الشقيقتان حلا وهنا شيحة يخطفان الأنظار في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

خطفت الفنانة هنا شيحة وشقيقتها حلا، الأنظار منذ افتتاح حفل الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت الشقيقتان على "الريد كاربت" خلال ليالي الجونة بفساتين أنيقة مفعمة بالأنوثة، إذ ارتدت "هنا" في اليوم الأول فستانًا أسود اللون بتصميم trumpet"، وهو تصميم يأخذ شكل الجسد من أعلى ثم ينسدل ضيقًا ثم يتسع تدريجيًا حتى أسفل.

وجاء الفستان مُزين بطريقة عصرية بالريش من أعلى الركبة حتى منطقة الزيل، مع حزام الخصر الذي أبرز جمال رشاقتها، حمل توقيع مصممة الأزياء المصرية شاهندة حجازي، والاستايلست ياسمين عيسى، واعتمدت على تصفيفة شعر من محمد الصغير، ومكياج من لمسات خبيرة التجميل دنيا صدقي.

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أما "حلا"، ارتدت فستانًا أبيض حمل توقيع Maison Rabih Kayrouz، واتسمت إطلالتها بالبساطة والنعومة، إذ جاء بقصة الـ Empire dress، الذي يشبه فساتين العصر الفيكتوري، مشدود من أسفل دوران الصدر والخصر، وينسدل بعد ذلك واسعًا لأسفل.

ونسقت معه حقيبة يد فضية اللون من "أختين"، واعتمدت على المكياج من دنيا صدقي، بينما اختارت تصفيفة الشعر من محمد الصغير.

وفي اليوم الثالث لمهرجان الجونة تألقت الشقيقات على الريد كاربيت، إذ طلّت "هنا" بفستان وردي من توقيع مصممة الأزياء ملك العزاوي، والاستايلست جهاد عبد الله، حيث تميزت بقصة الـ Empire dress، ورفعت "هنا" شعرها للأعلى وتركت بعضه منسدلا، الذي تماشى مع ستايل الفستان الذي تألقت فيه، ووضعت المكياج.

أما "حلا" فظهر بفستان وردي اللون مكشوف الظهر، من توقيع مايسه عزب، والإستايلست Sahar Azab، وتميز بتصميم sheath، وهو تصميم يناسب الفتاة الرفيعة التي تميل للبحث عن فستان رقيق يعكس جمال جسمها، وإبراز أنوثتها.