بعد تعذيب أب لابنته..أحمد حلمي يشكر من تحرك لضمان سلامة كل طفل بالعالم

تقدم الفنان أحمد حلمي بالشكر لكل من لبى النداء وتحرك سريعاً من أجل ضمان سلامة كل طفل في كل مكان في العالم، وذلك بعد أب فلسطيني لطفلته في السعودية.

وغرد حلمي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "شكراً لكل شخص ومؤسسة وجهة ووزارة لبت النداء وتحركت سريعاً من أجل ضمان سلامة كل طفل في كل مكان في العالم".

جاء ذلك بعد التحرك السريع والتفاعل ضد الأب الفلسطيني الذي عذّب ابنته في السعودية، وألقت السلطات السعودية القبض عليه بحي الدار البيضاء، جنوب العاصمة السعودية الرياض، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى توفير الرعاية اللازم لأطفاله وعددهم أربعة بعد القبض عليه، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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وعلّقت منظمة اليونيسيف المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الفيديو الذي تداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي وظهر فيه أب يُعنف ويضرب إبنته الرضيعة بوحشية.

وطالبت اليونيسيف، عبر تويتر، بتوفير الحماية والدعم اللازمين لكل طفل، وبالذات للأطفال المعرضين للعنف، داعية رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن إعادة نشر الفيديو المذكور وذلك حفاظًا على خصوصية الطفلة.

وطالبت المنظمة، القائمين على إدارة مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت هذا الفيديو، بإزالة المحتوى المتعلق به في أقصى سرعة ممكنة.