منها أكياس الشاي.. نصائح تساعد في التخلص من الأكياس الدهنية تحت العين

تظهر في بعض الأحيان أكياس دهنية مختلفة الأحجام تحت العيون، نتيجة تراكم الدهون أو السوائل، ويأتي ذلك نتيجة عدة عوامل منها التقدم في السن، قلة النوم، جفاف الجلد، ولعلاج الأكياس تحت العيون قدم موقع "Daily Medical"، مجموعة من النصائح منها.

معرفة السبب

يجب التعرف على سبب ظهور الأكياس والعمل على تفاديه، سواء بتحسين النوم، أو ترطيب الجسم.

فيتامين "سي"

يجب زيادة مدخلات الجسم من فيتامين "سي" الذي يستخدمه الجسم لتكوين الكولاجين لنضارة البشرة.

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غسل الوجه

يجب الحرص على غسل الوجه قبل النوم، وإزالة مساحيق التجميل قبل الذهاب إلى الفراش.

كريم مبيض

الحرص على استخدام كريم مبيض للبشرة لأنه يحتوي على عناصر تزيد إنتاج الجلد للميلانين الذي يقلل مظاهر التقدم في العمر.

أكياس الشاي

وضع أكياس الشاي بعد غليها وتبريدها على العيون لمدة 3-5 دقائق، يساعد على إزالة الهالات السوداء وتقليل الانتفاخ تحت العيون.