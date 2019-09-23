تسريحات شعر بسيطة مع غرة للعروس لإطلالة مميزة

الغرة بتسريحة العروس تضيف لإطلالتها لمسة مميزة لمظهرها، ما بين الغرة على جنب او الغرة الكثيفة وغيرها من الستايلات المختلفة، إليك تسريحات شعر بسيطة مع غرة العروس لاطلالة ناعمة بحفل زفافك.

من التسريحات الأنيقة والناعمة التي يمكنك اعتمادها مع الغرة، هو اختيار تسريحة الغرة الناعمة على جنب، والتي تناسب أكثر تسريحة الشعر المرفوع الأملس .

تسريحة الغرة الكثيفة

أما تسريحة الغرة الكثيفة فهي مثالية لصاحبات الوجه الممتليء والطويل، وصاحبات الجبهة العريضة، اختاريها سواء مع الضفيرة البسيطة، او الكعكة الموفوعة لأعلى.

تسريحة الغرة على كلا الجانبين

إذا رغبت في عمل تسريحة الفرق من المنتصف، فجربي معها تسريحة الغرة على كلا الجانبين، لاطلالة ملكية، على أن تكون الغرة منسدلة قليلا خاصة إن كان وجهك ممتلئا من الخدود.

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تسريحة الغرة المتمايلة

تسريحات الشعر الفوضوية لطالما منحت الصبية إطلالة شبابية مميزة، والتي يناسبها بالطبع اختيار غرة شعر تلائمها، والتي تكون متمايلة على كلا الجانبين بطريقة تبدو عشوائية.

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