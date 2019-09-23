أفكار مميزة لتصميم بطاقة دعوة زواج إلكترونية

فكرة أن أصبح العالم قرية صغيرة بسبب التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه، من الأمور التي أثرت بشكل كبير على حياتنا، حتى في أبسط الأشياء، على سبيل المثال منها بطاقات دعوة الزفاف، أصبح هناك الكثير من أفكار بطاقة دعوة زواج إلكترونية، والتي توفر عناء الطباعة والمصاريف على الزوجين، فقط اختيار فكرة مميزة وصور مبدعة عن الزفاف والعروسين، وتصميم جرافيك مميز، وترسل هذه البطاقة إلى من تحب تواجدهم في حفل زفافك.

ولمزيد من الأفكار لبطاقات دعوة الإلكترونية، اخترنا لك أفضل التصاميم لتساعدك إن كنت تفكرين بالأمر :

بطاقة دعوة على شكل أفيشات الأفلام

- من الأفكار المميزة لبطاقات الدعوة الإلكترونية أن تختاريها على شكل أفيشات الأفلام، وكأنك أنت وزوجك نجوم بالفعل، ويكون التصميم للصورة عبارة عن صورة مستوحاة من أفيشات أحد الأفلام الشهيرة، ومتوب عليها تفاصيل الحفل، بنفس الطريقة التي تكتب بها أسماء النجوم.

بطاقات زفاف بصور مبدعة وغريبة

- اختيار الصور الغريبة والمبدعة لتكون هي الوجهة لبطاقة الدعوة الإلكترونية أمر عليك التفكير به، خاصة أنه الانسب لبطاقة الزواج الإلكترونية، والتي لا يمكن أن تكون بنفس الجودة على البطاقة الورقية.

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بطاقة الدعورة تحمل ألبوم لكما

- من الممكن أن تصممي بطاقة إلكترونية تحمل الكثير من الصور الرومانسية لعرسكما، بأجواء مميزة تلفت انتباه الحضور، ومن الممكن أيضا أن تكون هذه الصور تكشف عن بعض الأفكار أو ثيم الحفل، أو أن تكون مرتبطة بموسم الزفاف، كأن تتصوري على البحر في موسم الصيف، وهكذا.



بطاقة زفاف على شكل سطح المكتب

- من الأفكار المميزة أيضا، أن تصممي بطاقة دعوة زفاف تشبه سطح المكتب أو الخلفية للهواتف المحمولة، والتي يكون مدرج بها التاريخ والساعة وتفاصيل الزفاف، بنفس الطريقة التي تُكتب بها هذه الامور على الموبايل.

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